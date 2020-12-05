Начинайте экспериментировать: гороскоп для женщин с 7 по 13 декабря

Гороскоп на декабрь говорит о том, что последний месяц уходящего года будет насыщен яркими событиями у всех представителей зодиакального созвездия. Возможны хлопоты, неурядицы и кардинальные изменения в личной сфере или в работе.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в ближайшую неделю, с 7 по 13 декабря, и дали рекомендации о том, как провести этот период эффективно. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Женщина-Овен

Обратите внимание в ближайшие дни на ваши личные взаимоотношения. У вас будет достаточно энергии и сил, чтобы наладить семейную жизни или отправиться на свидание. Романтические встречи помогут поднять настроение и самооценку. На работе сдерживайтесь от конфликтов с начальством и коллегами.

Женщина-Телец

Неделя будет благоприятной и ее можно провести с пользой для себя. Вы можете кардинально сменить имидж или обновить свой гардероб, это даст возможность обрести уверенность и защититься от неприятных людей. Не ввязывайтесь в авантюрные ситуации, они могут завести вас в тупик и даже лишить финансов.

Женщина-Близнецы

Период с 7 по 13 декабря – ваш звездный час, планеты и звезды вам гарантируют ошеломительный успех. Возьмите в свои руки управление над своей собственной жизнью и не давайте ни единого шанса для манипуляторов. Оставьте в прошлом тех, кто тянет вас вниз и не дает развиваться.

Женщина-Рак

Обратите внимание на свои таланты и начните развивать то, что позволяет вам двигаться вперед. Это поможет дать старт новому проекту, который принесет быструю прибыль. Сохраняйте позитивное настроение – это отгонит прочь стресс и сомнения, которые будут тормозить ваше движение вперед и негативно влиять на работоспособность и энергетику.

Женщина-Лев

Звезды обещают вам блистательную неделю. Энергетика планет будет позитивно влиять на ваши дела и наступает время для активных действий. В деловой среде повезет тем, кто умеет быстро принимать решения. В личной жизни наступит период романтики, и отношения дадут возможность восстановить силы и будут вас мотивировать.

Женщина-Дева

Не замыкайтесь в себе и не избегайте общения, так как открытость будет очень важна для новых знакомств и контактов. Пообщайтесь с близкими, получите ценные советы и отдохните после напряженной работы. Ближе к выходным звезды будут благосклонны в романтическом плане – возможно свидание или развитие отношений.

Женщина-Весы

Вам понадобятся силы, чтобы решить все накопившиеся деловые вопросы. Энергии для позитивного настроя должно хватить на всю неделю. Удачным станет привлечение материального благополучия, но заниматься нужно только текущими делами. Воплощение новых идей оставьте на следующую неделю.

Женщина-Скорпион

Уделите время своей семье и личной жизни. Замужним стоит больше времени проводить со своей семьей, чтобы подпитываться позитивом и энергией. Свободным стоит внимательнее присмотреться к окружению – звезды помогут вам в обретении второй половинки.

Женщина-Стрелец

Бросьте все свои силы на работу на этой неделе. Этот период станет успешным для тех, кто активен и добивается поставленных целей. Справиться с нагрузкой на работе поможет восстановление энергии и сил по вечерам, для этого нужны будут тишина, покой, занятия любимыми делами и восстановление гармонии.

Женщина-Козерог

Постарайтесь сохранить душевное равновесие в ближайшие дни. Энергетика планет и звезд будет довольно агрессивной, важно оставаться в хорошем расположении духа. Позитивное мышление, любимые хобби и уединение помогут вам избежать стресса и отвлекут вас от конфликтных ситуаций.

Женщина-Водолей

В ближайшую неделю вам очень понадобиться умение отстаивать личные права и границы. Также будет важна ответственность – она даст силы для достижения новых целей. Однако Водолеи рискуют переоценить свои силы и могут взяться за проекты, которые завершить до конца года не получится.

Женщина-Рыбы

Неделя будет насыщенная и позитивной энергетики хватит на то, чтобы завершить начатые дела и воплотить в жизнь что-то новое. Для того чтобы расслабиться и найти новые источники вдохновения – отправляйтесь на прогулки по свежему воздуху. Вечера проводите с близкими людьми, которые помогут зарядить оптимизмом.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали пять знаков Зодиака, которые будут купаться в деньгах в декабре.

А также рассказывали о том, кто из знаков Зодиака обретет любовь до конца декабря.