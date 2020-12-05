Починайте експериментувати: гороскоп для жінок з 7 по 13 грудня

Гороскоп на грудень говорить про те, що останній місяць року буде насичений яскравими подіями у всіх представників зодіакального сузір'я. Можливі клопоти, негаразди та кардинальні зміни в особистому сфері або в роботі.

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок по знаку Зодіаку в найближчий тиждень, з 7 по 13 грудня, і дали рекомендації про те, як провести цей період ефективно. Про це пише видання SlovoFraza.

Жінка-Овен

Зверніть увагу найближчими днями на ваші особисті взаємини. У вас буде достатньо енергії та сил, щоб налагодити сімейне життя або відправитися на побачення. Романтичні зустрічі допоможуть підняти настрій і самооцінку. На роботі стримуйтеся від конфліктів з начальством і колегами.

Жінка-Телець

Тиждень буде сприятливим і його можна провести з користю для себе. Ви можете кардинально змінити імідж або оновити свій гардероб, це дасть можливість набути впевненості та захиститися від неприємних людей. Не вплутуйтеся в авантюрні ситуації, вони можуть завести вас у глухий кут і навіть позбавити фінансів.

Жінка-Близнюки

Період з 7 по 13 грудня – ваш зоряний час, планети та зірки вам гарантують приголомшливий успіх. Візьміть у свої руки керування над своїм власним життям і не давайте жодного шансу для маніпуляторів. Залиште в минулому тих, хто тягне вас вниз і не дає розвиватися.

Жінка-Рак

Зверніть увагу на свої таланти та почніть розвивати те, що дозволяє вам рухатися вперед. Це допоможе дати старт новим проєктам, які принесуть швидкий прибуток. Зберігайте позитивний настрій – це віджене геть стрес і сумніви, які будуть гальмувати ваш рух вперед і негативно впливати на працездатність і енергетику.

Жінка-Лев

Зірки обіцяють вам блискучий тиждень. Енергетика планет буде позитивно впливати на ваші справи та настає час для активних дій. У діловому середовищі пощастить тим, хто вміє швидко приймати рішення. В особистому житті настане період романтики, і відносини дадуть можливість відновити сили та будуть мотивувати вас.

Жінка-Діва

Не замикайтеся в собі та не уникайте спілкування, оскільки відкритість буде дуже важлива для нових знайомств і контактів. Поспілкуйтеся з близькими, отримайте цінні поради та відпочиньте після напруженої роботи. Ближче до вихідних зірки будуть прихильні в романтичному плані – можливо побачення або розвиток відносин.

Жінка-Терези

Вам знадобляться сили, щоб вирішити всі накопичені ділові питання. Енергії для позитивного настрою повинно вистачити на весь тиждень. Вдалим стане залучення матеріального добробуту, але займатися треба тільки поточними справами. Втілення нових ідей залиште на наступний тиждень.

Жінка-Скорпіон

Приділіть час своїй сім'ї та особистому життю. Заміжнім варто більше часу проводити зі своєю родиною, щоб живитися позитивом і енергією. Вільним варто уважніше придивитися до оточення – зірки допоможуть вам у пошуку другої половинки.

Жінка-Стрілець

Киньте всі свої сили на роботу на цьому тижні. Цей період стане успішним для тих, хто активний і домагається поставлених цілей. Впоратися з навантаженням на роботі допоможе відновлення енергії та сил вечорами, для цього потрібні тиша, спокій, заняття улюбленими справами та відновлення гармонії.

Жінка-Козоріг

Постарайтеся зберегти душевну рівновагу найближчими днями. Енергетика планет і зірок буде досить агресивною, важливо залишатися в доброму настрої. Позитивне мислення, улюблені хобі та усамітнення допоможуть вам уникнути стресу і відвернуть вас від конфліктних ситуацій.

Жінка-Водолій

У найближчий тиждень вам дуже знадобиться вміння відстоювати особисті права і кордони. Також буде важлива відповідальність – вона дасть сили для досягнення нових цілей. Однак Водолії ризикують переоцінити свої сили й можуть взятися за проєкти, які завершити до кінця року не вийде.

Жінка-Риби

Тиждень буде насиченим і позитивної енергетики вистачає на те, щоб завершити розпочаті справи та втілити в життя щось нове. Для того, щоб розслабитися і знайти нові джерела натхнення – вирушайте на прогулянки по свіжому повітрю. Вечори проводьте з близькими людьми, які допоможуть зарядити оптимізмом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали п'ять знаків Зодіаку, які будуть купатися в грошах в грудні.

А також розповідали про те, хто зі знаків Зодіаку знайде любов до кінця грудня.