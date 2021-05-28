Надя Дорофеева 10 лет назад: увидев эти фото, вы вряд ли узнаете на них звезду!

Фото: вот так Надя Дорофеева выглядела в 20 лет (vk.com/nadyadorofeeva)

Уже 5 июня Надя Дорофеева даст свой первый большой сольный концерт в Киеве, где представит треки со своего мини-альбома "dofamin". Если кто-то забыл - напомним: DOROFEEVA начала свою сольную карьеру после распада мегапопулярной группы "Время и Стекло", где они вместе с Позитивом на протяжение 10 лет радовали поклонников хитами "Дим", "Имя 505", "Промiнь", "Тролль", "Так выпала карта" и многими другими.

Кстати, именно песня "Так выпала карта" была первой ласточкой этого дуэта, которая и принесла им известность не только в Украине, но и далеко за пределами нашей страны.