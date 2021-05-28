Надя Дорофєєва 10 років тому: побачивши ці фото, ви навряд чи впізнаєте на них зірку!

Фото: ось так Надя Дорофєєва виглядала у 20 років (vk.com/nadyadorofeeva)

Вже 5 червня Надя Дорофєєва дасть свій перший великий сольний концерт у Києві, де представить треки зі свого міні-альбому "dofamin". Якщо хтось забув - нагадаємо: DOROFEEVA почала свою сольну кар'єру після розпаду мегапопулярної групи "Время и Стекло", де вони разом з Позитивом протягом 10 років радували шанувальників хітами "Дім", "Имя 505", "Промінь", "Тролль", "Так выпала карта" і багатьма іншими.

До речі, саме пісня "Так выпала карта" була першою ластівкою цього дуету, яка і принесла їм популярність не тільки в Україні, а й далеко за межами нашої країни.