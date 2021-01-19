Надя Дорофеева устроила парад бикини и сделала признание: несколько раз в жизни не хотела

Надя Дорофеева только прилетели в Киев после Бали, но уже успела заскучать за друзьями и веселым отдыхом в отличной компании на райском острове. Она показала ностальгические фото, на которых запечатлены самые яркие моменты зимнего отпуска в экзотическом уголке.

Певица похвасталась серией фото в стиле Polaroid. На них можно увидеть Надю в различных купальника - лимонном, красном, небесно-голубом. На одном кадре она позирует с друзьями у водопада, на другом – возле внедорожника, на третьем – у виллы вместе с мужем Вадимиром Дантесом. На снимках запечатлены самые красочные моменты отпуска, который не омрачили даже частые дожди.

"Я всего несколько раз в жизни не хотела возвращаться из отпуска. Этот стал именно таким. Спасибо, друзья", - обратилась она к своей компании, с которой провела незабываемые каникулы на Бали.

Надя Дорофеева показала яркие моменты отдыха на Бали (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Любим сильно и скучаем", - ответил ей популярный блогер Ян Гордиенко, с которым Надя и Вова отдыхали на острове. "Замечательно отдохнули прекрасной компанией", - заверила подруга певицы Даша Кацурина. "Закаты без вас потускнели и гонг уже не такой звонкий. Скучания!" - подтвердил ее муж-ресторатор Михаил.

"Купальники красивые, в этом году особенно", "Купальники вау", "Потрясающая атмосфера", "Красивые", "Купальники классные", "Такие милашки", "Балийская красотка", "Как всегда, вы кайфовые", "Те самые фотки, о которых мечтают все", - писали поклонники звезды.

Напомним, что ранее Надя Дорофеева и Владимир Дантес рассказали о превратностях и тонкостях отдыха на Бали.