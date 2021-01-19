Надя Дорофєєва влаштувала парад бікіні і зробила зізнання: кілька разів в житті не хотіла

Надя Дорофєєва тільки прилетіла до Києва після Балі, але вже встигла засумувати за друзями і веселим відпочинком у відмінній компанії на райському острові. Вона показала ностальгічні фото, на яких відображені найяскравіші моменти зимової відпустки в екзотичному куточку.

Співачка похвалилася серією фото в стилі Polaroid. На них можна побачити Надю в різних купальника - лимонному, червоному, небесно-блакитному. На одному кадрі вона позує з друзями біля водоспаду, на іншому – біля позашляховика, на третьому – біля вілли разом з чоловіком Вадимиром Дантесом. На знімках відображені найяскравіші моменти відпустки, яку не затьмарили навіть часті дощі.

"Я всього кілька разів у житті не хотіла повертатися з відпустки. Цей став саме таким. Спасибі, друзі", - звернулася вона до своєї компанії, з якою провела незабутні канікули на Балі.

Надя Дорофєєва показала яскраві моменти відпочинку на Балі (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Сильно любимо і сумуємо", - відповів їй популярний блогер Ян Гордієнко, з яким Надя і Вова відпочивали на острові. "Чудово відпочили прекрасною компанією", - запевнила подруга співачки Даша Кацуріна. "Заходи без вас потьмяніли і гонг вже не такий дзвінкий. Скучання!" - підтвердив її чоловік-ресторатор Михайло.

"Красиві купальники, в цьому році особливо", "Купальники вау", "Приголомшлива атмосфера", "Красиві", "Купальники класні", "Такі милашки", "Балійська красуня", "Як завжди, ви кайфові", "Ті самі фотки, про які мріють всі", - писали шанувальники зірки.

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва та Володимир Дантес розповіли про мінуси і тонкощі відпочинку на Балі.