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Народный синоптик ошарашил прогнозом на Пасху: украинцев ждет сюрприз

Новина українською → Среда 24 марта 2021 14:17
Народный синоптик ошарашил прогнозом на Пасху: украинцев ждет сюрприз Погода в Украине на Пасху будет холодной (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Украине на Пасху, 2 мая, преподнесет украинцам сюрприз. Тепла можно не ждать, а сам третий месяц весны будет холодным, вопреки ожиданиям.

Такой неприятный прогноз на большой праздник озвучил народный синоптик Леонид Горбань "Апострофу".

"Пасха выпадает на 2 мая. Солнце посылает на землю 94 волны. Не бывает 93 или 95. Это свои законы. Соответственно расчет волн идет от Пасхи, какого бы числа она не была. После Пасхи идет 5-я волна, 17-я волна, 33-я волна - это волны похолодания. Значит, май будет прохладным и такой жары, которая обычно бывает в мае, уже не будет", - отметил Горбань.

Горбань отметил, что 2021 год может угрожать продовольственной безопасности страны - ожидается самый неурожайный год из всех семи лет под управлением планет.

Прогнозы метеосайтов

Интересно, что данные сайта World.weather противоречат заявлению Горбаня. Судя по прогнозу, 1 и 2 мая в Киеве будет днем температура воздуха + 18 и +19 градусов.

Но ночью температуры останутся достаточно невысокими, около 4 градусов тепла.

Народный синоптик ошарашил прогнозом на Пасху: украинцев ждет сюрпризТемпература воздуха ночью в мае 2021 года

Народный синоптик ошарашил прогнозом на Пасху: украинцев ждет сюрпризСкриншот (world-weather.ru)

Как мы писали ранее, в Украину спешит потепление до +17, но в апреле погода готовит "сюрприз".

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