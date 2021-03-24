ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Народний синоптик ошелешив прогнозом на Великдень: українців чекає сюрприз

Новость на русском → Середа 24 березня 2021 14:17
Народний синоптик ошелешив прогнозом на Великдень: українців чекає сюрприз Погода в Україні на Великдень буде холодною (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні на Великдень, 2 травня, піднесе українцям сюрприз. Тепла можна не чекати, а сам третій місяць весни буде холодним, всупереч очікуванням.

Такий неприємний прогноз на велике свято озвучив народний синоптик Леонід Горбань "Апострофу".

"Великдень випадає на 2 травня. Сонце посилає на землю 94 хвилі. Не буває 93 або 95. Це свої закони. Відповідно розрахунок хвиль йде від Великодня, якого числа вона не була. Після Великодня йде 5-а хвиля, 17-я хвиля, 33-я хвиля - це хвилі похолодання. Значить, травень буде прохолодним і такої спеки, яка зазвичай буває в травні, вже не буде", - зазначив Горбань.

Горбань зазначив, що 2021 рік може загрожувати продовольчій безпеці країни - очікується неврожайний рік з усіх семи років під управлінням планет.

Прогнози метеосайтів

Цікаво, що дані сайту World.weather суперечать заявою Горбаня. Судячи з прогнозу, 1 і 2 травня в Києві вдень температура повітря + 18 +19 градусів.

Але вночі температури залишаться досить невисокими, приблизно 4 градуси тепла.

Народний синоптик ошелешив прогнозом на Великдень: українців чекає сюрприз

Температура повітря вночі в травні 2021 року

Народний синоптик ошелешив прогнозом на Великдень: українців чекає сюрпризСкріншот (world-weather.ru)

Як ми писали раніше, в Україну поспішає потепління до +17, але в квітні погода готує "сюрприз".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Погода
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Коли в "червоній" зоні маску на вулиці можна не носити: у МОЗ зробили уточнення
Коли в "червоній" зоні маску на вулиці можна не носити: у МОЗ зробили уточнення