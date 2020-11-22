Настоящие холода: когда в Украине ожидается пик ноябрьских морозов

Синоптики сообщили о скором потеплении

Погода в Украине 22 ноября будет самой морозной. После этого "минусы" будут незначительными, а среднесуточная температура поднимется по всей стране. Минимальные показатели ожидаются в Украине в ночь с воскресенья на понедельник в Закарпатской области, где градусники покажут до -6 градусов. Детальный прогноз – в нашем специальном материале.

Согласно обновленному прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, днем на территории Правобережной Украины ожидается +3… +5 градусов. На левом берегу – -1… +1 градус. В Киеве 22 ноября ожидается +1… +3 градуса. Также уровни тепла будут отличаться в Запорожской области, где синоптики прогнозируют 0… +2 градуса.

В ночное время показатели по всей стране опустятся до -3… -1 градуса. Исключение составит Киев, где ожидается -2… 0 градусов и Крымский полуостров, где в темное время суток температура не опустится ниже -1… +1 градусов. Намного холоднее ожидается в Закарпатской области, где ночью термометры удивят жителей отметками у -4… -6 градусов. В Сумской, Луганской и Харьковской областях днем ожидается выпадение снега.

Погода в Украине 22 ноября (скриншот: meteo.gov.ua)

Уже 23 ноября в ночное время ожидаются преимущественно "плюсовые" температуры – 0… +3 градуса на западе страны. При этом на востоке "минусы" только усилятся – в Харьковской области до -4 градусов в темное время суток, в Луганской – до -5 градусов. Также на западе начнутся дожди.

Погода в Украине 23 ноября (скриншот: meteo.gov.ua)

Согласно долгосрочным прогнозам, опубликованным на сайте Gismeteo, последние минимальные показатели тепла в течение месяца ожидаются именно ночью 22 ноября. В дальнейшем – только потепление. К концу месяца – снова ожидаются морозы, но преимущественно на западе страны.

Прогноз погоды в разных городах Украины на 10 дней (скриншоты: gismeteo.ua)

Напомним, что ранее синоптики дали прогноз на период с 21 по 24 ноября. Погода в Украине принесет снег, мокрый снег и дожди в ближайшие несколько дней в ряде регионов, на дорогах страны ожидается гололедица. Детальный прогноз – в нашем материале.

Также метеорологи дали прогноз погоды на зиму в Киеве в сезоне 2020-2021. Эксперты говорят, что погода будет с сюрпризами.