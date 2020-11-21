Снег с дождем и температурные качели: украинцев удивили прогнозом

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни

Погода в Украине принесет снег, мокрый снег и дожди в ближайшие несколько дней в ряде регионов, на дорогах страны ожидается гололедица. Также почти на всей территории страны будут ночные морозы, но днем ожидается местами и вовсе до +10 градусов.

Такой прогноз на 21 - 24 ноября дали синоптики Украинского гидрометцентра.

В субботу, 21 ноября, практические везде будет облачно. Осадки в виде снега ожидаются в северных, восточных и местами центральных областях.

Температура воздуха в среднем в дневное время будет варьироваться между +1... +3 градусов ("теплее" всего - на Закарпатье и в Крыму: до +6 градусов, а холоднее - в Луганской области: до -2 градуса). Ночью в целом по стране ожидается -1... -4 градусов.

В воскресенье, 22 ноября, снег обещают только в Донецкой, Харьковской и Луганской областях, а на остальной части территории страны будет облачно с прояснениями и без осадков.

Столбики термометров в воскресенье покажут днем в среднем +2... +4 градуса, а в ночное время будет около -1... -3 градусов (а на Закарпатье температура опустится до -6).

В понедельник, 23 ноября, половину Украины накроет снег с дождем: почти все западные области, Север и Восток, а также Киевскую и Полтавскую области.

В первый рабочий день недели погода порадует украинцев потеплением, и в дневное время в среднем будет +2... +6 градусов, а в Крыму и вовсе до +10. Ночью ожидается 0... -2 градуса, а в восточных областях до -4.

Во вторник, 24 ноября, ореол осадков в виде снега с дожем сместится на левобережную часть Украины.

Сохранится относительно теплая погода: ожидается днем в среднем около +3... +9 градусов, а ночью 0... +3 градусов (холоднее всего в Закарпатской области, где будет до -2).

Ранее синоптик предупредила о холодных днях со снегом, ветром и морозом и рассказала, что в Украину движется мерзкая погода.

Также мы писали о том, что недавно народные синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Новый год.