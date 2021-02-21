Настя из Уханя вышла замуж за главу Государственной миграционной службы: первые фото

Украинка Анастасия Зинченко, известная многим как "Девушка с собачкой из Уханя", вышла замуж за главу Государственной миграционной службы Максима Соколюка.

Об событии Соколюк рассказал на своей странице в Facebook .

Счастливая пара также опубликовала в соцсетях фотографии с росписи.

43-летний Максим Соколюк и 23-летняя Анастасия Зинченко связали себя узами брака 20 февраля. В связи с этим событием пара решила сделать себе одинаковые татуировки

Девушка также призналась, что к этой дате они готовились заранее и еще осенью знали, что хотят расписаться 20.02.2021.

"Мы хотели этот день провести вдвоем и по нашей любимой программе... Наш день вышел даже еще идеальнее чем мы планировали", - рассказала девушка.

Она отметила, что этот год с Соколюком был очень насыщенным. У них было много разных ярких событий в жизни, что появилось ощущение, что они прожили вместе минимум 2-3 года.

Также Анастасия в комментарии ответила, что возможно они еще сделают пышную свадьбу.

Девушка завила, что их отдых в Африке был медовым месяцем.

Анастасия Зинченко и Максим Соколюк (фото: instagram.com/nastyazinchenko_)