Настя из Уханя вышла замуж за главу Государственной миграционной службы: первые фото
Украинка Анастасия Зинченко, известная многим как "Девушка с собачкой из Уханя", вышла замуж за главу Государственной миграционной службы Максима Соколюка.
Об событии Соколюк рассказал на своей странице в Facebook.
Счастливая пара также опубликовала в соцсетях фотографии с росписи.
43-летний Максим Соколюк и 23-летняя Анастасия Зинченко связали себя узами брака 20 февраля. В связи с этим событием пара решила сделать себе одинаковые татуировки
Девушка также призналась, что к этой дате они готовились заранее и еще осенью знали, что хотят расписаться 20.02.2021.
"Мы хотели этот день провести вдвоем и по нашей любимой программе... Наш день вышел даже еще идеальнее чем мы планировали", - рассказала девушка.
Она отметила, что этот год с Соколюком был очень насыщенным. У них было много разных ярких событий в жизни, что появилось ощущение, что они прожили вместе минимум 2-3 года.
Также Анастасия в комментарии ответила, что возможно они еще сделают пышную свадьбу.
Девушка завила, что их отдых в Африке был медовым месяцем.
Анастасия Зинченко и Максим Соколюк (фото: instagram.com/nastyazinchenko_)
Напомним, что пара познакомилась после того, как Настя не могла вылететь из Китая в разгар пандемии из-за того, что ее не хотели пускать в самолет со своей собачкой. При этом девушка не хотела оставлять животное. Тогда этот случай получил широкий резонанс в СМИ.
Ранее в Instagram Анастасии появились фото и видео с отдыха на знаменитом острове Занзибар, который находится на Танзанском архипелаге у восточного берега Африки.