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Настя з Уханя вийшла заміж за голову Державної міграційної служби: перші фото

Новость на русском → Київ, Неділя 21 лютого 2021 18:03
Настя з Уханя вийшла заміж за голову Державної міграційної служби: перші фото Анастасія Зінченко вийшла заміж за Максима Соколюка (фото: facebook.com/maxim.sokoliuk)
Автор: Роман Мирончук

Українка Анастасія Зінченко, відома багатьом як "Дівчина з собачкою з Уханя", вийшла заміж за голову Державної міграційної служби Максима Соколюка.

Про подію Соколюк розповів на своїй сторінці в Facebook.

Щаслива пара також опублікувала в соцмережах фотографії з розпису.

Настя з Уханя вийшла заміж за голову Державної міграційної служби: перші фотоНастя з Уханя вийшла заміж за голову Державної міграційної служби: перші фотоНастя з Уханя вийшла заміж за голову Державної міграційної служби: перші фото

43-річний Максим Соколюк і 23-річна Анастасія Зінченко зв'язали себе узами шлюбу 20 лютого. У зв'язку з цією подією пара вирішила зробити собі однакові татуювання

Настя з Уханя вийшла заміж за голову Державної міграційної служби: перші фото

Дівчина зізналася, що до цієї дати вони готувалися заздалегідь і ще восени знали, що хочуть розписатися 20.02.2021.

"Ми хотіли цей день провести удвох і по нашій улюбленій програмі... Наш день вийшов навіть ще краще ніж ми планували", - розповіла дівчина.

Вона зазначила, що цей рік з Соколюком був дуже насиченим. У них було багато різних яскравих подій у житті, що з'явилося відчуття, що вони прожили разом мінімум 2-3 роки.

Також Анастасія в коментарі відповіла, що можливо вони ще зроблять пишне весілля.

Дівчина завила, що їх відпочинок в Африці був медовим місяцем.

Настя з Уханя вийшла заміж за голову Державної міграційної служби: перші фото

Зінченко Анастасія і Максим Соколюк (фото: instagram.com/nastyazinchenko_)

Нагадаємо, що пара познайомилася після того, як Настя не могла вилетіти з Китаю в розпал пандемії через те, що її не хотіли пускати в літак зі своєю собачкою. При цьому дівчина не хотіла залишати тварину. Тоді цей випадок отримав широкий резонанс в ЗМІ.

Раніше в Instagram Анастасії з'явилися фото і відео з відпочинку на знаменитому острові Занзібар, який знаходиться на Танзанському архіпелазі біля східного берега Африки.

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