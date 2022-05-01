Наташа Королева впервые с начала войны заикнулась об Украине, опубликовав Киркорова

Пост она посвятила артисту Филиппу Киркорову, который празднует день рождения.

"Филичка, с Юбилеем !!! Ты супер профи и большой фанат своего дела !!! Сил тебе, здоровья и вдохновения !!! Моя любимая фотка сделанная на полароид за кулисами "Песни Года" в Киеве во Дворце Украина", - написала Королева.

Интересно, что о Киеве она вспомнила только упомянув фото, которое сделано в этом городе.

Кстати, Королева отключила возможность комментировать пост, видимо, боясь, что люди выскажут мнение о ее молчаливой позиции и поддержке России.

Королева упомянула Киев на фото с Киркоровым (фото: instagram.com/koroleva__star)

Отметим, что муж Наташи Королевой - стриптизер Тарзан всячески поддерживает Путина и уверяет, что зверства в Буче - это фейк.