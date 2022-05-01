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Наташа Королева впервые с начала войны заикнулась об Украине, опубликовав Киркорова

Фото: Наташа Королева (Скриншот из видео)
Автор: Людмила Жукова

Украинская певица Наташа Королева с самого начала войны не сказала ни слова в защиту своей родины. Она продолжает жить в Москве и молчаливо поддерживать политику Кремля.

На своей странице в соцсети певица впервые упомянула слово Украина, но даже не контексте войны.

Пост она посвятила артисту Филиппу Киркорову, который празднует день рождения.

"Филичка, с Юбилеем !!! Ты супер профи и большой фанат своего дела !!! Сил тебе, здоровья и вдохновения !!! Моя любимая фотка сделанная на полароид за кулисами "Песни Года" в Киеве во Дворце Украина", - написала Королева.

Интересно, что о Киеве она вспомнила только упомянув фото, которое сделано в этом городе.

Кстати, Королева отключила возможность комментировать пост, видимо, боясь, что люди выскажут мнение о ее молчаливой позиции и поддержке России.

Королева упомянула Киев на фото с Киркоровым (фото: instagram.com/koroleva__star)

Отметим, что муж Наташи Королевой - стриптизер Тарзан всячески поддерживает Путина и уверяет, что зверства в Буче - это фейк.

Как мы ранее писали, мать Наташи Королевой выступила с флагом за Украину.

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Наташа Королева