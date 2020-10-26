Назван алкоголь, который замедляет старение: важно пить правильно

Алкоголь при больших дозировках является отравой для организма, однако его небольшие дозы могут улучшить здоровье и даже внешний вид. По данным исследования, проведенного учеными Гарвардского университета, регулярное употребление сухого вина замедляет процессы старения. Об этом пишет The Beet.

В исследовании приняло участие более 14 000 женщин. Как оказалось, помимо сохранения молодости сухое вино также сокращает риск развития возрастных хронических заболеваний на 28% процентов. Связано это с тем, что в вине содержатся полифенолы, которые обладают антиоксидантным действием и благотворно влияют на состояние сосудов сердца.

Ученые подчеркивают, что именно в красном вине содержится большое количество антиоксидантов, которые играют ключевую роль в замедлении процессов старения. В процессе брожения винограда, который и без того очень полезен, концентрация полифенолов и дубильных веществ резко возрастает. В результате эти элементы защищают клетки организма от повреждения свободными радикалами, уменьшают воспаление и замедляют возрастные изменения в клетках кожи и внутренних органов.

Активные вещества в составе красного вина тонизируют нервную систему, укрепляют сосуды и улучшают кровоснабжение головного мозга. Также компоненты напитка способны повышать чувствительность организма к инсулину, тем самым обеспечивая профилактику сахарного диабета 2 типа.

Отмечается, что кожица винограда содержит ресвератрол - химическое соединение, которое помогает уменьшить старение кожи. Поэтому виноград полезен для молодости в любом виде.

Стоит отметить, что полусладкое и сладкое вино содержит сахар, который только провоцирует старение кожи.

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