Неделя принесет невероятные изменения в жизни: гороскоп с 23 по 29 ноября для всех знаков Зодиака

Астрологи рассказали, кому ближайшая неделя принесет кардинальные перемены и удачу

Гороскоп на конец ноября обещает сложный и насыщенный период для большинства представителей зодиакального созвездия. Возможны кардинальные изменения в разных сферах жизни, смена привычной сферы деятельности и совершенно неожиданные события.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 23 по 29 ноября, и сообщили, кому звезды принесут удачу и счастье. Об этом пишет издание Intex-press.

Овен

Астрологи не рекомендуют вам менять в ближайшие дни привычную сферу деятельности. Однако будьте готовы к перемене места жительства, переговорам о новом помещении или открытии филиала вашей фирмы в другом городе. Если вы хотите продвинуться по работе, то излагайте свои мысли начальству кратко и по сути. Вы можете узнать тайну своих друзей, но не стоит об этом распространяться. А вот в пятницу вы сможете найти пути к примирению с любимым человеком.

Телец

Сконцентрируйтесь на новых идеях и планах, иначе вам станет скучно на работе и в отношениях. Негативные эмоции сдерживайте и не обижайте близких резкими словами. Спорные моменты обязательно обсуждайте и, если нужно – уступайте в мелочах, это поможет выиграть в целом. В среду возможен аврал на работе, в субботу – поездки и путешествия. Воскресенье проведите дома и отдохните.

Близнецы

Звезды сулят вам шанс решить главную проблему своей жизни, которая мучает вас уже не первый год. Но выход из ситуации вам подскажет судьба и он станет самым лучшим решением проблемы. Неделя в целом будет интересной и вас ждет незабываемое свидание. Также вы почувствуете, что любите и любимы. Просто доверьтесь судьбе и поймете, что все налаживается и начинает приобретать новый смысл.

Рак

Отпустите в прошлое все старые обиды и недопонимание. Проблемы, которые накопились за последнее время, постепенно сами найдут свое разрешение. Вы можете начинать новые отношения, получить дополнительную профессию или выйти на новый уровень в том, что имеете. Также звезды сулят вам финансовую выгоду. Работа будет занимать большую часть времени, а отношения с коллегами станут еще лучше.

Лев

Вопросы карьеры станут сложными и перед вами появится непростой выбор. Не упирайтесь и предоставьте возможность событиям идти своим чередом. Во вторник появится шанс исправить старую ошибку. В среду ждите деловую поездку, а в пятницу вы можете совершить безрассудный поступок под воздействием эмоций.

Дева

Не пытайтесь решить все проблемы самостоятельно и научитесь принимать чужую помощь. Вы не можете постоянно нести на своих плечах непосильную ношу. Доверяйте близким людям и это принесет вам облегчение. Дополнительный доход постарайтесь не тратить на родных, оставьте для собственных нужд. В субботу займитесь решением домашних проблем.

Весы

Начало недели будет суетливым и напряженным. Не идите напролом, если что-то не получается, просто отложите этот вопрос. Не рассказывайте о своих намерениях и планах в середине недели. В пятницу ожидайте эмоциональный подъем. На выходных постарайтесь не конфликтовать с домашними по пустякам. Отдохните в узком кругу друзей.

Скорпион

Вас ожидают невероятные события, которые сильно поменяют ваше восприятие мира и вашу жизнь. Вы встретите любовь или получите предложение руки и сердца и будьте уверены – ваш выбор будет правильным. В работе ожидайте успех и солидную прибыль, а сама сфера деятельности станет более интересной. Постарайтесь увидеть себя со стороны, объективная оценка поможет вам добиться успеха.

Стрелец

Чтобы привлечь в свою жизнь сказочные возможности, вам нужно протянуть руку помощи близким и друзьям. Неделя будет удачной для различных контактов и общения, сотрудничества, интересных встреч и дальних поездок. Семейные проблемы постепенно начнут спадать, а удача к вам начнет притягиваться магнитом. Работа и зарплата также принесут радостные моменты.

Козерог

Не стоит расслабляться на этой неделе, иначе не справитесь со всеми запланированными делами. Вас ожидает какая-то проверка или экзамен, будьте сосредоточены и внимательны. Обращайте внимание на новости, одна их них откроет важные возможности для вас. В среду проявите решительность. В пятницу возможен подъем работоспособности, и вы сможете многое сделать, не отвлекайтесь на развлечения.

Водолей

Уверенность в собственных силах поможет вам справиться со всеми трудностями на этой неделе. Ваше душевное равновесие придет в норму, а умение увидеть цель, и не отвлекаться на препятствия дадут силы двигаться вперед. Прислушайтесь к идеям коллег, они могут подать интересную мысль, которая даст толчок к глобальным планам. Задумайтесь о вложении средств в образование для себя или детей. Уделите внимание своим близким.

Рыбы

Избегайте ненужных конфликтов в борьбе за справедливость в начале недели – они приведут к недоразумениям. Не доверяйте льстецам и авантюристам, не соглашайтесь на рискованные мероприятия. Во второй половине недели работа захватит вас с головой и постарайтесь найти единомышленников среди коллег. А в воскресенье уделите время встрече с друзьями.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которым невероятно повезет в декабре.

А также рассказывали о том, кому звезды принесут удачу и счастье во второй половине ноября.