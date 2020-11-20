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Приготовьтесь к подаркам судьбы: эти знаки Зодиака станут главными везунчиками декабря

Новина українською → Пятница 20 ноября 2020 05:30
Приготовьтесь к подаркам судьбы: эти знаки Зодиака станут главными везунчиками декабря Гороскоп на декабрь 2020 (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Астрологи рассказали в гороскопе на декабрь про знаки Зодиака, которых ждет удача

Гороскоп на декабрь 2020 поведает про главных счастливчиков среди двенадцати знаков Зодиака. Они станут настоящими баловнями судьбы в конце трудного 2020 года и смогут на волне успеха войти в новый 2021-й год.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которых ждет удача, везение и шанс наладить свою жизни в различных сферах - любви, деньгах, работе. Об этом пишет mirkosmosa.

Телец

Для Тельцов наступит очень приятная пора. Астрологи говорят, что вы с успехом закончите текущие проекты, закроете ряд вопросов с выгодой для вас. Фортуна будет сопутствовать во всем - в работе, любви, воспитании детей. Не исключено, что вы даже сможете избавиться от вредных привычек. Звезды гороскопа советуют Тельцам не расслабляться и крепко держать однажды пойманную удачу.

Скорпион

В декабре Скорпионов ждет много приятных встреч с друзьями и дальними родственниками, интимное общение. Последний месяц года станет настолько успешным, что уже в первых числах января у Скорпионов появится дикое желание активных действий, и они с головой уйдут в работу. Чтобы успех был еще более ошеломительным, последние недели года звезды советуют провести в кругу семьи. Это даст вам силы и вдохновение покорять новые высоты.

Рыбы

Последний месяц года - удачный период для решения житейских и финансовых проблем. Постарайтесь в это время воплотить все свои желания в реальность. Если вы сможете справиться со всеми делами до конца года, ваше положение в новом 2021 году только улучшится. Новый год наедине с любимым человеком или в кругу родных и друзей прольет бальзам на вашу душу. Вас ждет приятное общение, которое положительно скажется на вашем психическом здоровье.

Ранее астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на декабрь и дали каждому из них важный совет, как правильно закончить трудный 2020-й и приготовиться к встрече 2021-го.

Также специалисты назвали три знака Зодиака, на которых просто свалится фантастическое везение до конца этой недели.

Кроме того астрологи назвали главных везунчиков 2021 года, символом которого станет Белый металлический Бык.

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