Непростой день: какие знаки Зодиака 10 января подстерегают неприятности

Гороскоп на январь 2021 сулит немало волнительных моментов и ярких событий представителям всех знаков Зодиака. При этом воскресенье, 10 января, может принести непростые и конфликтные ситуации некоторым из них. Именитый астролог Павел Глоба рассказал, кому в этот выходной стоит быть осторожнее при общении с близкими, и лучше посвятить день отдыху и накапливанию энергии.

Эксперт отмечает, что 10 января кое-кому не желательно отправляться в путешествия и садиться за руль. Об этом пишет Slovofraza.

Овен

Представителей этого знака Зодиака подстерегают трудности в первой половине воскресенья во время перемещения. Астролог не советует принимать сгоряча важные решения и делать поспешные необдуманные обещания. Вечер лучше провести в кругу семьи.

Телец

Для Тельцов 10 января может стать днем, полным надуманных переживаний из-за внешности или различных мелких недостатков. Эксперт рекомендует меньше волноваться, а свободное время - посвятить приятной компании или делам, которые приносят наибольшие удовольствия.

Близнецы

Для Близнецов в первой половине дня есть вероятность возникновения разногласий с любимым человеком. Постарайтесь сделать все для того, чтобы семейные проблемы не нарушили ваших планов. Сдерживайте эмоции и не поддавайтесь гневу, а также "не ведитесь" на агрессивное поведение других.

Рак

Раков 10 января ждет встреча с друзьями, с которыми долгий период времени вы были в ссоре. Таким образом появится отличная возможность при личной встрече закрыть все конфликтные вопросы и вернуть все на свои места, как и прежде.

Лев

У Львов в это воскресенье вероятны эмоциональные встряски - вас могут озадачить семейные проблемы. Астролог рекомендует не паниковать, а сконцентрироваться на выполнении поставленных задач.

Дева

День будет спокойным и принесет Девам хорошую весть. Чтобы получить нужный результат, вам придется пойти на встречу со своим оппонентом. Используйте в этот день все возможности, чтобы приумножить свой капитал.

Весы

Весам стоит завершить в это воскресенье начатые дела. Свободное время посвятите встречам с друзьями и родственниками. Астролог советует в этот день избегать поездок и не садиться за руль.

Скорпион

Сегодня берегитесь интриг и сплетен со стороны недоброжелателей. Старайтесь больше внимания уделять внешнему виду. Во второй половине дня избегайте авантюрных предложений.

Стрелец

Стрельцам стоит больше времени уделять семье, а не друзьям и работе. Также не стоит коллегам рассказывать о своих далеко идущих планах, ведь в будущем это может быть использовано против вас.

Козерог

Сегодня Козерогам придется доказывать свою правоту, но только ссориться с окружающими не стоит. Попытайтесь спокойно объяснить свою позицию и избежать негатива.

Водолей

Водолеев 10 января ждет спокойный день. По возможности, выберитесь на свежий воздух и прогуляйтесь по зимнему парку, что позволит еще лучше обдумать планы и набраться сил перед новой рабочей неделей.

Рыбы

В это воскресенье Рыбам рекомендовано продолжать работу над начатыми делами. Весь день вы будете в приподнятом настроении и полны добрых намерений.

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