Личные отношения наберут высоту, а дела уйдут в крутой поворот: астролог предупредила о ярком событии января

Январь 2021 года станет очень мощным и активным месяцем. Ожидается несколько важных астрологических событий, которые будут сильно влиять на жизнь людей. Расслабиться будет невозможно и стоит использовать влияние планет для достижений в личных отношениях, в карьере и бизнесе.

Прогноз на первый месяц года составила известный украинский астролог Арина Артуровна. Она сообщила, какое событие в январе может сильно повлиять на развитие личных отношений и раскованность во многих аспектах жизни.

"8 января две планеты меняют знак - Меркурий переходит в Водолея, а Венера в знак Козерог. В это время, с 8 по 29 января, проявляется максимальная свобода в сфере общения. Даже стеснительные люди немного раскрепощаются, становятся более непосредственными, что позитивно повлияет на переговоры. На таких транзитах мозг становится любознательным и хочется узнать обо всех новинках и информационных технологиях, так же найти неординарные способы решения проблем. В это время мышление выходит за рамки привычного, зачастую появляются парадоксальные идеи, могут неожиданно поменяться планы", - рассказала астролог.

Она добавила, что очень важно в этот период не думать, что вы самые умные и смышленые, так как это приведет в ловушку. Люди подсознательно хотят и ждут перемен, и будет чувствоваться, что вот-вот что-то произойдет необычное и будоражащее.

"При такой аспектации планет в январе события не заставят себя ждать. У более прокаченных личностей начнется период инсайтов и гениальных идей", - добавила Арина Артуровна.

Кроме того, 8 января произойдет ингрессия Венеры в знак зодиака Козерог. В таком положение планета пробудет до 1 февраля.

По словам астролога, если в это время завяжутся романтические отношения, то с большей вероятности можно говорить о серьезности намерений.

"Это время закрепления отношений, поэтому его можно использовать для заключения любых договоренностей касаемо отношений и имущества. Так же в этот период вы можете поинтересоваться какие планы у вашего партнера на ваше совместное будущее и подвести его к официальной регистрации, если это вам нужно. До конца месяца будут прекрасные возможности, чтоб познакомиться с целью серьезных намерений и долгосрочного развития отношений. Это же касается и делового сотрудничества. Договор о совместной деятельности, подписанный в это время, обещает стабильность и длительность отношений, удачу в бизнесе", - объяснила Арина Артуровна.

Она предупредила, что такой аспект Венеры по Козерогу может спровоцировать романтическую связь с начальником или может указывать на встречу с партнером старше по возрасту.

А вот с другой стороны Венера в Козероге может дать охлаждение в отношениях, где изначально было не все гладко. Причина недовольства партнером, любовником или деловым партнером Венера найдет всегда.

Напомним, ранее мы писали о том, что астролог предупредила о важном событии в январе, которое может повлечь неприятности.

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