Нереалки: Полякова з донькою в купальниках перетворилися в спокусливих рятівниць Малібу

Оля Полякова з сім'єю вилетіла на райські Мальдіви – відпочивати, загоряти, купатися, насолоджуватися місцевою кухнею і СПА-процедурами. Також співачка не може собі відмовити у фотосетах в різних купальниках. А її старша дочка Маша нітрохи не поступається мамі та навіть влаштовує з неї в мережі битви пляжних образів. На свіжих знімках з екзотичних островів дві красуні, схожі наче краплі води, позували разом, щоб шанувальники змогли оцінити, наскільки вони ідентичні.

Оля і Маша вибрали однакові купальнику в стилі рятувальників Малібу – червоні монокіні. Зірка розмістила фотосет зі своєю донькою-копією в Instagram. На фото можна оцінити фігури мами і дівчини – вони також дуже схожі. Маша може похвалитися таким же модельним зростом як і її зіркова родичка.

"Пофоткались трошки. Це завжди стрес, завжди скандал, але по нас не видно, рятувальниці Мальдиву в дії! Нам сподобалось, а вам? І хто на першій фотці помітив тата?" - поцікавилася співачка у уважних шанувальників.

Оля Полякова з донькою на Мальдівах показала однакові пляжні луки (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Якщо придивитися, то на знімку дійсно можна побачити тінь чоловіка, який фотографує своїх улюблених дівчаток. Шанувальників вкотре вразила зовнішній подібності мами і доньки. До речі, Маша а своїй сторінці розмістила аналогічний фотосет з мамою.

Це ж треба бути настільки схожими

Фігури - копія

Ого, які красуні

Доця вже якась. Ноги від вух,як і у мами. Красуні

Шикарні дівчата

Просто красуні! Нереалочки! Бомба!

Клас, дві неймовірні принцеси

Ви просто 2 крапельки води. Зростає друга Полякова ! Ви красуні !

Вау, дочка вся в маму дуже красива, і фігурка вся в маму

Варто відзначити, що в неділю, 17 січня, артистка святкує день народження. У цьому році їй виповнилось 37 років.

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова заявила - на відпочинку вона набрала зайві кіло, і тут же показала фігуру в бікіні.