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Несмотря на отстранение России от Евровидения туда прорвался Киркоров: "меня пригласили"

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Турин, Среда 11 мая 2022 09:06
Несмотря на отстранение России от Евровидения туда прорвался Киркоров: "меня пригласили" Фото: Филипп Киркоров приехал на Евровидение 2022 (ria.ru)
Автор: Людмила Жукова

Евровидение 2022 в этом году проходит без участия России по понятным причинам. Несмотря на это Филипп Киркоров все-таки приехал в итальянский Турин и сказал, что его пригласили, а он не мог отказать.

О прибытии артиста в Италию на конкурс стало известно из его Instagram.

"Да, я здесь. Прилетел по специальному приглашению - за заслуги перед "Евровидением". Я не смог отказать, чтоб сюда не прилететь в качестве независимого гостя. Ни от кого я не аккредитовывался. Буду болеть за Грецию! - заявил Киркоров.

Также Киркоров поведал в соцсети, что он был специальным гостем организаторов и сидел в вип-ложе.

Несмотря на отстранение России от Евровидения туда прорвался Киркоров: &quot;меня пригласили&quot;Филипп Киркоров прибыл на Евровидение 2022 (фото: instagram.com/fkirkorov)

В комментариях к посту Киркорова люди написали ему, что "зачем ехать туда, от куда послали".

Несмотря на отстранение России от Евровидения туда прорвался Киркоров: &quot;меня пригласили&quot;Киркоров приехал на Евровидение 2022 (фото: instagram.com/fkirkorov)

Отметим, что сейчас стали известны финалисты первого полуфинала Евровидения 2022. Ими стали:

  1. Швейцария
  2. Армения
  3. Исландия
  4. Литва
  5. Португалия
  6. Норвегия
  7. Греция
  8. Украина
  9. Молдова
  10. Нидерланды

Также сообщалось, что Украине прогнозируют победу на Евровидении 2022.

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Евровидение 2022 Филипп Киркоров
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