ru ua
Ср, 11 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Незважаючи на відсторонення Росії від Євробачення туди прорвався Кіркоров: "мене запросили"

Новость на русском →
Турин, Середа 11 травня 2022 09:06
Незважаючи на відсторонення Росії від Євробачення туди прорвався Кіркоров: "мене запросили" Фото: Філіп Кіркоров приїхав на Євробачення 2022 (ria.ru)
Автор: Людмила Жукова

Євробачення 2022 цього року проходить без участі Росії зі зрозумілих причин. Незважаючи на це Філіп Кіркоров все-таки приїхав в італійський Турин і сказав, що його запросили, а він не міг відмовити.

Про прибуття артиста в Італію на конкурс стало відомо з його Instagram.

"Так, я тут. Прилетів за спеціальним запрошенням - за заслуги перед "Євробаченням". Я не зміг відмовити, щоб сюди не прилетіти в якості незалежного гостя. Ні від кого я не акредитувався. Буду вболівати за Грецію! - заявив Кіркоров.

Також Кіркоров повідав у соцмережі, що він був спеціальним гостем організаторів і сидів у віп-ложі.

Незважаючи на відсторонення Росії від Євробачення туди прорвався Кіркоров: &quot;мене запросили&quot;Філіп Кіркоров прибув на Євробачення 2022 (фото: instagram.com/fkirkorov)

У коментарях до посту Кіркорова люди написали йому, що "навіщо їхати туди, звідки послали".

Незважаючи на відсторонення Росії від Євробачення туди прорвався Кіркоров: &quot;мене запросили&quot;Кіркоров приїхав на Євробачення 2022 (фото: instagram.com/fkirkorov)

Відзначимо, що зараз стали відомі фіналісти першого півфіналу Євробачення 2022. Ними стали:

  1. Швейцарія
  2. Вірменія
  3. Ісландія
  4. Литва
  5. Португалія
  6. Норвегія
  7. Греція
  8. Україна
  9. Молдова
  10. Нідерланди

Також повідомлялося, що Україні прогнозують перемогу на Євробаченні 2022.

Читайте також, як виступила група KALUSH на Євробаченні, вона викликала фурор на всіх глядачів і суддів.

Читайте LITE в Google News
Евровидение 2022 Філіп Кіркоров
STYLER
KALUSH Orchestra "підірвали" Євробачення 2022: відео сенсаційного виступу України
KALUSH Orchestra "підірвали" Євробачення 2022: відео сенсаційного виступу України