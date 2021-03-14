Невероятно повезло: Даша Астафьева рассказала о том, как чуть не умерла

Известная украинская певица Даша Астафьева рассказала, как нехорошо себя чувствовала, но не спешила идти к врачу. В итоге у нее началось внутреннее кровоизлияние, и, если бы не врачи она могла бы умереть.

Все началось с того, что у артистки два дня болел живот, но так как это было планово, то она пила обезболивающие средства. При этом в эти дни она была очень активной, проводила встречи, съемки, переговоры, давала интервью.

Таблетки не помогали, и она думала, что это просто из-за усталости и нервов.

"Ночью боль усилилась, продолжая пить обезболивающие, на все уговоры и просьбы я отказывалась ехать в больницу. Утром у меня должно было быть две важные съемки, мне очень не хотелось подвести людей̆. Одна команда ехала из другого города, на съемку, которую мы так долго и тщательно планировали! Я просто не могла подвести их всех, да и саму себя", - написала Астафьева.

Следующее, что она помнит - это коридор больницы. При этом она так и не смогла объяснить доктору, что у нее болит. Ей сделали зонд и сказали, что все в норме.

Но ей становилось все хуже и хуже. Певицу отправили в другое отделение, где и определили, что у нее внутреннее кровотечение. Три дня назад ей сняли швы и подтвердили диагноз.

"Сегодня, когда уже смогла изучить и ознакомиться со всей информацией по этой теме… Я понимаю, что это чудо! Мне невероятно повезло. А еще мне повезло с близкими людьми. Плачу", - отметила Даша.