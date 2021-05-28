Незаменимы для организма: эндокринолог рассказала, как правильно выбрать Омега-3

Омега-3 - это полиненасыщенные жирные кислоты, которые подавляют воспаление на клеточном уровне. ПНЖК незаменимы для организма, но только с пищей их получить достаточно сложно.

Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева.

Для организма важно соотношение Омега -3 к Омега-6 кислотам. В норме оно должно быть 1 к 3:4. Но в современном питании преобладают Омега-6 кислоты - подсолнечное, кукурузное масла, арахис, соя, промышленное мясо, доводя это соотношение до 1:25. Поэтому в дополнительном приеме Омега 6 и 9 нет необходимости.

ПНЖК незаменимы для организма, но только с пищей их получить достаточно сложно (фото: pexels.com)

Правила выбора Омега-3

При выборе добавок Омега-3 обращайте внимание на содержание EPA (эйкозапентаеновая кислота) и DHA - (докозагексаеновая кислота) в одной капсуле. Концентрация их в рыбьем жире всегда разная. В 1000 мг рыбьего жира может содержаться и 200, и 500 мг Омега-3 кислот.

Оптимальное соотношение EPA к DHA во время беременности и кормления 1:2, так же DHA рекомендована к профилактическому приему детям и тем, чья работа связана с мозговой деятельностью. Пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы традиционно рекомендуются препараты с бОльшим содержанием EPA в составе.

Рыба, из которой производят препарат, может содержать ртуть и другие токсические вещества, поэтому внимательно читайте описание. Отдавайте предпочтение Омега-3, приготовленной из диких мелких рыб - сардин, анчоусов, макрели, а не из печени крупных сортов, как тунец, палтус.

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