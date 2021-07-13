Никита Добрынин и Даша Квиткова впервые стали родителями: фото малыша

Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова впервые стали родителями. Сегодня, 13 июня, у пары родился долгожданный сын. Малыш появился на свет в 9:51 утра.

"Яна, спасибо, что была рядом все это время. Ты не только запечатлела эти прекрасные моменты, но и была большой поддержкой", - написала Квиткова.

Родители сразу же опубликовали в сеть фотографии новорожденного. При этом они не стали закрывать его лицо, как делают многие звезды.

Напомним, на прошлой неделе Никита Добрынин трогательно поздравил беременную жену, которой 9 июля исполнилось 23 года. Супруг и шоумен посвятил ей нежные слова.

Мы также писали о том, что Квиткова и Добрынин показали свой загородный дом, в котором заканчивают ремонт. Пара приобрела недвижимость еще в конце прошлого года, чтобы успеть до рождения малыша.

Даша и Никита устроили романтическую фотосессию в доме и во дворе, а фотографии опубликовали в сети. При этом Даша призналась, что за ту сумму, что они потратили на ремонт, они могли бы уже купить две квартиры в центре Киева.