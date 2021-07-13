Микита Добринін і Даша Квіткова вперше стали батьками: фото малюка

Микита Добринін і його дружина Даша Квіткова вперше стали батьками. Сьогодні, 13 червня, у пари народився довгоочікуваний син. Малюк з'явився на світ о 9:51 ранку.

"Яна, спасибі, що була поруч весь цей час. Ти не тільки сфотографувала ці прекрасні моменти, але і була великою підтримкою", - написала Квіткова.

Батьки відразу ж опублікували в мережу фотографії новонародженого. При цьому вони не стали закривати його обличчя, як роблять багато зірок.

Нагадаємо, минулого тижня Микита Добринін зворушливо привітав вагітну дружину, якій 9 липня виповнилося 23 роки. Чоловік і шоумен присвятив їй ніжні слова.

Ми також писали про те, що Квіткова та Добринін показали свій заміський будинок, в якому закінчують ремонт. Пара придбала нерухомість ще в кінці минулого року, щоб встигнути до народження малюка.

Даша і Микита влаштували романтичну фотосесію в будинку і у дворі, а фотографії опублікували в мережі. При цьому Даша зізналася, що за ту суму, що вони витратили на ремонт, вони могли б уже купити дві квартири в центрі Києва.