Леся Никитюк призналась, станет ли новой "Холостячкой": это уже было

Телеведущая Леся Никитюк призналась, станет ли участницей нового сезона шоу "Холостячка". Поклонники забросали звезду вопросами, и она не смогла сдержаться, дав четкий ответ.

Об этом Никитюк призналась в своих Instagram-srories.

Леся была категорична, сказав, что в этой роли ее не увидят, потому что такое уже было.

"Нет, я не буду принимать участие в шоу Холостячка. Мне кажется, что Белоснежку и семь гномов уже все читали и все видели. Спасибо", - отрезала телеведущая.

Причем такой вопрос ей задали сразу несколько подписчиков. Но Леся была неумолима.

Леся Никитюк ответила на вопрос о шоу Холостячка (видео: instagram.com/stories/lesia_nikituk)

А в последнем видео она и вовсе предстала в образе демоницы. Видимо, Лесе порядком поднадоели такие навязчивые вопросы.

Леся Никитюк не хочет быть новой Холостячкой (скрин: instagram.com/stories/lesia_nikituk)