Леся Нікітюк зізналася, чи стане новою "Холостячкою": це вже було
Телеведуча Леся Нікітюк зізналася, чи стане учасницею нового сезону шоу "Холостячка". Шанувальники закидали зірку питаннями, і вона не змогла стриматися, давши чітку відповідь.
Про це Нікітюк зізналася у своїх Instagram-srories.
Леся була категорична, сказавши, що в цій ролі її не побачать, бо таке вже було.
"Ні, я не буду брати участь у шоу Холостячка. Мені здається, що Білосніжку і сім гномів уже всі читали і всі бачили. Спасибі", - сказала телеведуча.
Причому таке питання їй поставили відразу кілька дописувачів. Але Леся була невблаганна.
Леся Нікітюк відповіла на запитання про шоу Холостячка (відео: instagram.com/stories/lesia_nikituk)
А в останньому відео вона і зовсім постала в образі демониці. Мабуть, Лесі порядком набридли такі нав'язливі питання.
Леся Нікітюк не хоче бути новою Холостячкою (скрін: instagram.com/stories/lesia_nikituk)
Раніше Оля Полякова активно запрошувала Лесю Никитюк стати новою героїнею шоу Холостячка.
Нагадаємо, що наприкінці грудня 2020-го стало відомо, що Холостячка Ксенія Мішина вибрала свого єдиного. Ним став гуморист Олександр Еллерт, з ним актриса живе вже протягом декількох місяців. Пара настільки популярна, що навіть астрологи дають оцінку їх сумісності та перспективам на майбутнє.