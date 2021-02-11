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Леся Нікітюк зізналася, чи стане новою "Холостячкою": це вже було

Новость на русском → Четвер 11 лютого 2021 11:58
Леся Нікітюк зізналася, чи стане новою "Холостячкою": це вже було Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Світлана Мащенко

Телеведуча Леся Нікітюк зізналася, чи стане учасницею нового сезону шоу "Холостячка". Шанувальники закидали зірку питаннями, і вона не змогла стриматися, давши чітку відповідь.

Про це Нікітюк зізналася у своїх Instagram-srories.

Леся була категорична, сказавши, що в цій ролі її не побачать, бо таке вже було.

"Ні, я не буду брати участь у шоу Холостячка. Мені здається, що Білосніжку і сім гномів уже всі читали і всі бачили. Спасибі", - сказала телеведуча.

Причому таке питання їй поставили відразу кілька дописувачів. Але Леся була невблаганна.

Леся Нікітюк відповіла на запитання про шоу Холостячка (відео: instagram.com/stories/lesia_nikituk)

А в останньому відео вона і зовсім постала в образі демониці. Мабуть, Лесі порядком набридли такі нав'язливі питання.

Леся Нікітюк зізналася, чи стане новою &quot;Холостячкою&quot;: це вже було

Леся Нікітюк не хоче бути новою Холостячкою (скрін: instagram.com/stories/lesia_nikituk)

Раніше Оля Полякова активно запрошувала Лесю Никитюк стати новою героїнею шоу Холостячка.

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2020-го стало відомо, що Холостячка Ксенія Мішина вибрала свого єдиного. Ним став гуморист Олександр Еллерт, з ним актриса живе вже протягом декількох місяців. Пара настільки популярна, що навіть астрологи дають оцінку їх сумісності та перспективам на майбутнє.

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