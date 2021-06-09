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Ночные пробуждения многое расскажут о здоровье: врач объяснила, как наладить сон

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Среда 09 июня 2021 20:09
Ночные пробуждения многое расскажут о здоровье: врач объяснила, как наладить сон Сон - основа здоровья и продуктивности (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Тот, кто страдает нарушениями сна, мучается не только ночью, но и чувствует себя разбитыми и неработоспособными днем. Он медленнее восстанавливается после стресса, гораздо чаще подвержен инфекциям и другим заболеваниям.

Отследив время ночных пробуждений, можно выявить их причины - а потом уже наладить сон.

Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева.

5-6 часов утра

В это время надпочечники уже начинают свою работу, побуждая и нас вставать и встречать новый день. Это происходит в соответствии с циркадными ритмами.

Что делать: если рано легли, проснулись в это время и не чувствуете себя разбитым, то коррекция не требуется.

Ночные пробуждения многое расскажут о здоровье: врач объяснила, как наладить сонВ зависимости от того, во сколько вы просыпаетесь ночью, можно судить о здоровье (фото: pexels.com)

2-3 часа ночи

Дефицит углеводов при резком переходе на низкоуглеводное питание. Нередко наблюдаю такую ситуацию на своих курсах, когда стремление участников начать с понедельника все и сразу заглушает голос разума.

Что делать: ситуацию может исправить добавление в ужин небольшой порции некрахмалистых корнеплодов или 1-2 ложек гречки или риса.⠀

Сон, как у младенца: эндокринолог рассказала, под какие звуки полезно засыпать

Сложности с засыпанием и прилив сил вечером

  • При прогрессирующей субклинической дисфункции надпочечников наблюдается небольшое вечернее повышение уровня кортизола, которое бодрит пациентов около 22-24 часов. Они чувствуют прилив сил, которого им так не хватало на протяжении всего дня.
  • Такая же ситуация нередко встречается у пациентов с некомпенсированный гипотиреозом. Нельзя забывать об оси: гипофиз - гипоталамус - щитовидная железа - надпочечники. Отклонения в работе надпочечников нередко встречаются при заболеваниях щитовидной железы. Так что не забывайте исключать гипотиреоз.
  • При выраженной субклинической дисфункции надпочечников пациенты часто склонны к гипогликемиям после приёема пищи. Особенно это заметно при злоупотреблении быстрыми углеводами.
  • Если гипогликемия случается ночью, то кортизола таким пациентам не хватает. Повышаются адреналин и норадреналин, вызывая сильное сердцебиение, холодный пот и панические атаки, от которых человек просыпается.

Поверхностный и прерывистый сон

Повод задуматься о дефиците прогестерона. Такие изменения можно наблюдать уже после 35 лет, но ярко выражены они именно в период перименопаузы и менопаузы.

Что делать: проверить половые гормоны и проконсультироваться с врачом, как исправить ситуацию, если есть нарушения.

Раньше эндокринолог назвала лучший способ быстро восстановиться после стресса.

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