Ночные пробуждения многое расскажут о здоровье: врач объяснила, как наладить сон
Тот, кто страдает нарушениями сна, мучается не только ночью, но и чувствует себя разбитыми и неработоспособными днем. Он медленнее восстанавливается после стресса, гораздо чаще подвержен инфекциям и другим заболеваниям.
Отследив время ночных пробуждений, можно выявить их причины - а потом уже наладить сон.
Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева.
5-6 часов утра
В это время надпочечники уже начинают свою работу, побуждая и нас вставать и встречать новый день. Это происходит в соответствии с циркадными ритмами.
Что делать: если рано легли, проснулись в это время и не чувствуете себя разбитым, то коррекция не требуется.
⠀В зависимости от того, во сколько вы просыпаетесь ночью, можно судить о здоровье (фото: pexels.com)
2-3 часа ночи
Дефицит углеводов при резком переходе на низкоуглеводное питание. Нередко наблюдаю такую ситуацию на своих курсах, когда стремление участников начать с понедельника все и сразу заглушает голос разума.
Что делать: ситуацию может исправить добавление в ужин небольшой порции некрахмалистых корнеплодов или 1-2 ложек гречки или риса.⠀
Сон, как у младенца: эндокринолог рассказала, под какие звуки полезно засыпать
Сложности с засыпанием и прилив сил вечером
- При прогрессирующей субклинической дисфункции надпочечников наблюдается небольшое вечернее повышение уровня кортизола, которое бодрит пациентов около 22-24 часов. Они чувствуют прилив сил, которого им так не хватало на протяжении всего дня.
- Такая же ситуация нередко встречается у пациентов с некомпенсированный гипотиреозом. Нельзя забывать об оси: гипофиз - гипоталамус - щитовидная железа - надпочечники. Отклонения в работе надпочечников нередко встречаются при заболеваниях щитовидной железы. Так что не забывайте исключать гипотиреоз.
- При выраженной субклинической дисфункции надпочечников пациенты часто склонны к гипогликемиям после приёема пищи. Особенно это заметно при злоупотреблении быстрыми углеводами.
- Если гипогликемия случается ночью, то кортизола таким пациентам не хватает. Повышаются адреналин и норадреналин, вызывая сильное сердцебиение, холодный пот и панические атаки, от которых человек просыпается.
Поверхностный и прерывистый сон
Повод задуматься о дефиците прогестерона. Такие изменения можно наблюдать уже после 35 лет, но ярко выражены они именно в период перименопаузы и менопаузы.
Что делать: проверить половые гормоны и проконсультироваться с врачом, как исправить ситуацию, если есть нарушения.