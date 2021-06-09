Нічні пробудження багато розкажуть про здоров'я: лікар пояснила, як налагодити сон
Той, хто страждає порушеннями сну, мучиться не тільки вночі, але і відчуває себе розбитими і непрацездатними вдень. Він повільніше відновлюється після стресу, набагато частіше схильний до інфекцій та інших захворювань.
Відстеживши час нічних пробуджень, можна виявити їх причини - а потім вже налагодити сон.
Про це у своєму Instagram розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва.
5-6 годин ранку
В цей час наднирники вже починають свою роботу, спонукаючи і нас вставати і зустрічати новий день. Це відбувається відповідно до циркадних ритмів.
Що робити: якщо рано лягли, прокинулися в цей час і не відчуваєте себе розбитим, то корекція не потрібна.
⠀Залежно від того, у скільки ви прокидаєтеся вночі, можна судити про здоров'я (фото: pexels.com)
2-3 години ночі
Дефіцит вуглеводів при різкому переході на низьковуглеводне харчування. Нерідко спостерігаю таку ситуацію на своїх курсах, коли прагнення учасників почати з понеділка все і відразу заглушає голос розуму.
Що робити: ситуацію може виправити додавання в вечерю невеликої порції некрохмалистих коренеплодів або 1-2 ложок гречки або рису.⠀
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Складнощі з засипанням і приплив сил ввечері
- При прогресуючій субклінічній дисфункції надниркових залоз спостерігається невелике вечірнє підвищення рівня кортизолу, яке бадьорить пацієнтів близько 22-24 годин. Вони відчувають прилив сил, якого їм так не вистачало протягом усього дня.
- Така ж ситуація нерідко зустрічається у пацієнтів з некомпенсований гіпотиреозом. Не можна забувати про осі: гіпофіз - гіпоталамус - щитовидна залоза - наднирники. Відхилення в роботі надниркових залоз нерідко зустрічаються при захворюваннях щитовидної залози. Так що не забувайте виключати гіпотиреоз.
- При вираженій субклінічній дисфункції надниркових залоз пацієнти часто схильні до гіпоглікемій після прийому їжі. Особливо це помітно при зловживанні швидкими вуглеводами.
- Якщо гіпоглікемія трапляється вночі, то кортизолу таким пацієнтам не вистачає. Підвищуються адреналін і норадреналін, викликаючи сильне серцебиття, холодний піт і панічні атаки, від яких людина прокидається.
Поверхневий і переривчастий сон
Привід задуматися про дефіцит прогестерону. Такі зміни можна спостерігати вже після 35 років, але яскраво виражені вони саме в період перименопаузи і менопаузи.
Що робити: перевірити статеві гормони і проконсультуватися з лікарем, як виправити ситуацію, якщо є порушення.