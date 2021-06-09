Нічні пробудження багато розкажуть про здоров'я: лікар пояснила, як налагодити сон

Відстеживши час нічних пробуджень, можна виявити їх причини - а потім вже налагодити сон.

Той, хто страждає порушеннями сну, мучиться не тільки вночі, але і відчуває себе розбитими і непрацездатними вдень. Він повільніше відновлюється після стресу, набагато частіше схильний до інфекцій та інших захворювань.

Про це у своєму Instagram розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва.

5-6 годин ранку

В цей час наднирники вже починають свою роботу, спонукаючи і нас вставати і зустрічати новий день. Це відбувається відповідно до циркадних ритмів.

Що робити: якщо рано лягли, прокинулися в цей час і не відчуваєте себе розбитим, то корекція не потрібна.

⠀Залежно від того, у скільки ви прокидаєтеся вночі, можна судити про здоров'я (фото: pexels.com)

2-3 години ночі

Дефіцит вуглеводів при різкому переході на низьковуглеводне харчування. Нерідко спостерігаю таку ситуацію на своїх курсах, коли прагнення учасників почати з понеділка все і відразу заглушає голос розуму.

Що робити: ситуацію може виправити додавання в вечерю невеликої порції некрохмалистих коренеплодів або 1-2 ложок гречки або рису.⠀

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Складнощі з засипанням і приплив сил ввечері

При прогресуючій субклінічній дисфункції надниркових залоз спостерігається невелике вечірнє підвищення рівня кортизолу, яке бадьорить пацієнтів близько 22-24 годин. Вони відчувають прилив сил, якого їм так не вистачало протягом усього дня.

Така ж ситуація нерідко зустрічається у пацієнтів з некомпенсований гіпотиреозом. Не можна забувати про осі: гіпофіз - гіпоталамус - щитовидна залоза - наднирники. Відхилення в роботі надниркових залоз нерідко зустрічаються при захворюваннях щитовидної залози. Так що не забувайте виключати гіпотиреоз.

При вираженій субклінічній дисфункції надниркових залоз пацієнти часто схильні до гіпоглікемій після прийому їжі. Особливо це помітно при зловживанні швидкими вуглеводами.

Якщо гіпоглікемія трапляється вночі, то кортизолу таким пацієнтам не вистачає. Підвищуються адреналін і норадреналін, викликаючи сильне серцебиття, холодний піт і панічні атаки, від яких людина прокидається.

Поверхневий і переривчастий сон

Привід задуматися про дефіцит прогестерону. Такі зміни можна спостерігати вже після 35 років, але яскраво виражені вони саме в період перименопаузи і менопаузи.

Що робити: перевірити статеві гормони і проконсультуватися з лікарем, як виправити ситуацію, якщо є порушення.