Ночью температура сильно упадет: синоптики напугали очередным похолоданием

Погода в Украине приготовила холодный сюрприз жителям большинства областей

Погода в Украине в ближайшие сутки будет ясной, сухой и солнечной. Однако температура воздуха в большинстве регионов будет невысокой, а ночью ожидается похолодание до +1 +3 градусов.

На востоке страны во вторник, 20 октября, ожидается солнечная и сухая погода, местами небольшая облачность. Ночная температура воздуха составит +1 +5 градусов, днем столбики термометров поднимутся всего до +10 +13 градусов.

В южных областях облачно, но осадки не прогнозируются. Ночью в регионе от +3 до +6 градусов, днем воздух прогреется до +12 +15 градусов, в Одессе до +16 градусов. В Крыму сухо и солнечно, без осадков. Ночью +4 +6 градусов, днем ожидается от +14 до +16 градусов.

На севере Украины синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду, возможна небольшая облачность. Ночная температура будет колебаться в пределах +1 +3 градуса, днем ожидается от +9 до +11 градусов.

В западных областях осадки не прогнозируются, будет сухо и солнечно. Ночью в регионе ожидается от +2 до +5 градусов, днем столбики термометров покажут от +10 до +11 градусов, местами до +13 градусов.

В центральной части страны сухо и солнечно, без существенных осадков. Ночью ожидается от +1 до +3 градусов, днем прогреется до +10 +13 градусов.

В Киеве 20 октября будет сухо и солнечно, небольшая облачность, но без осадков. Ночью от +2 до +4 градусов, днем столбики термометров покажут +10 +12 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 20 октября

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики назвали дату первых заморозков в Украине.

А также рассказывали о том, что украинцам пообещали еще одно бабье лето – в ноябре.