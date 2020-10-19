В Украину идут первые серьезные заморозки: синоптики назвали дату

Синоптики предупредили о том, что градусники ночью опустятся до -1 градуса в большинстве регионов страны

В Украине средняя ночная температура упадет до -1… +2 градусов уже 20 октября. Уровни термометров в ночное время резко упадут с +10… +13 градусов в восточных областях по состоянию на 18 октября. Также синоптики предупредили о снижении средней дневной температуры. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Как передают синоптики, 19 октября морозов не ожидается, хотя градусники ночью опустятся до +2 градусов, что говорит о риске наступления заморозков. Днем, как и ночью, холоднее всего будет на западе страны, где термометры покажут +7… +11 градусов. В центральных областях - +9… +12 градусов. На востоке и юге страны – теплее всего: +10… +16 градусов.

Минимальные температуры в ночное время в этот день ожидаются на западе страны – там в среднем +3… +5 градусов. В центральных и восточных регионах - +4… +7 градусов. Около моря - +5... +10 градусов в темное время суток.

Погода в Украине на 19 октября (фото: meteo.gov.ua)

Уже 20 октября погода резко изменится: в ночное время первые осенние заморозки, которые ожидаются во всех регионах страны, за исключением южных областей. Ночью термометры будут показывать -1… +2 градуса. В приморских регионах - +2… +7 градусов. Дневная температура снизится только в некоторых областях, по сравнению с 19 октября – в Харьковской области ожидается снижение температуры до +8… +10 градусов в течение дня.

Погода в Украине на 20 октября (фото: meteo.gov.ua)

Кроме того, синоптики уточнили, что осадков в эти дни не ожидается. Также они предупредили о чрезвычайной пожарной опасности.

Напомним, что ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о возвращении тепла в Украину.

Также мы писали, что недавно народные синоптики, климатологи и метеорологи также рассказали, какой будет погода в Украине до конца осени и зимой, и заявили о грядущих аномалиях.