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Новолуние 12 апреля: кому сегодня сильно повезет

Новина українською → Понедельник 12 апреля 2021 05:26
Новолуние 12 апреля: кому сегодня сильно повезет Гороскоп на 12 апреля (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Lite

Сегодня, 12 апреля, в 5:31 произойдет новолуние, которое повлияет на каждого из нас, но трем знакам Зодиака понедельник будет крайне везучим днем.

Астрологи назвали те знаки Зодиака, которым понедельник принесет большую удачу. Об этом сообщает Orakul.

Рак

Вам захочется движения, жизни, и вы будете много и активно вращаться в профессиональной среде на различных неформальных мероприятиях. Там вы обзаведетесь многими полезными знакомствами. Перед многими совершенно неожиданно откроются крайне заманчивые перспективы.

Весы

На профессиональном поприще ждите крутых перемен и необыкновенной удачи. Вы сможете заинтересовать коллег и в свою очередь можете получить интересное, перспективное предложение. Ждите новых, совершенно неожиданных идей и деловых знакомств, которые помогут улучшить ваше положение.

Рыбы

На работе вы начнете день очень хорошо, энергично, но очень важно избегать чрезмерного оптимизма и стараться решать конкретные насущные проблемы. Кроме того, важно держать эмоции в узде в любой ситуации.

Напомним, гороскоп на апрель говорит о том, что середина весны будет динамичной, активной и события иногда будут происходить с очень большой скоростью. У женщин ожидаются яркие знакомства, неожиданные перемены, но при этом удачу будут отгонять излишняя эмоциональность и конфликтность.

Ранее известный астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые внезапно разбогатеют в апреле.

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