ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Молодик 12 квітня: кому сьогодні сильно пощастить

Новость на русском → Понеділок 12 квітня 2021 05:26
Молодик 12 квітня: кому сьогодні сильно пощастить Гороскоп на 12 квітня (колаж: РБК-Україна)
Автор: Lite

Сьогодні, 12 квітня, о 5:31 відбудеться молодик, яке вплине на кожного з нас, але трьом знакам Зодіаку понеділок буде вкрай щасливим днем.

Астрологи назвали ті знаки Зодіаку, яким понеділок принесе велику удачу. Про це повідомляє Orakul.

Рак

Вам захочеться руху, життя, і ви будете багато і активно обертатися в професійному середовищі на різних неформальних заходах. Там ви будете мати багато корисних знайомств. Перед багатьма абсолютно несподівано відкриються вкрай привабливі перспективи.

Ваги

На професійному терені чекайте крутих змін і незвичайної удачі. Ви зможете зацікавити колег і своєю чергою можете отримати цікаву, перспективну пропозицію. Чекайте нових, зовсім несподіваних ідей і ділових знайомств, які допоможуть покращити ваше положення.

Риби

На роботі ви почнете день дуже добре, енергійно, але дуже важливо уникати надмірного оптимізму і намагатися розв'язувати насущні проблеми. Крім того, важливо тримати емоції в при собі в будь-якій ситуації.

Нагадаємо, гороскоп на квітень говорить про те, що середина весни буде динамічною, активною і події іноді будуть відбуватися з дуже великою швидкістю. У жінок очікуються яскраві знайомства, несподівані зміни, але при цьому успіх будуть відганяти зайва емоційність і конфліктність.

Раніше відомий астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, які раптово розбагатіють у квітні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя астрологи гороскоп
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Вербна неділя 2021: коли будемо святкувати, найважливіші традиції і заборони
Вербна неділя 2021: коли будемо святкувати, найважливіші традиції і заборони