Новолуние 12 апреля: кому сегодня сильно повезет

Рак

Вам захочется движения, жизни, и вы будете много и активно вращаться в профессиональной среде на различных неформальных мероприятиях. Там вы обзаведетесь многими полезными знакомствами. Перед многими совершенно неожиданно откроются крайне заманчивые перспективы.

Весы

На профессиональном поприще ждите крутых перемен и необыкновенной удачи. Вы сможете заинтересовать коллег и в свою очередь можете получить интересное, перспективное предложение. Ждите новых, совершенно неожиданных идей и деловых знакомств, которые помогут улучшить ваше положение.

Рыбы

На работе вы начнете день очень хорошо, энергично, но очень важно избегать чрезмерного оптимизма и стараться решать конкретные насущные проблемы. Кроме того, важно держать эмоции в узде в любой ситуации.