Новолуние 16 октября: какие испытания и перемены ждут все знаки Зодиака

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака, рассказав, как на них повлияет новолуние 16 октября

Гороскоп на октябрьское новолуние расскажет нам, каких неожиданностей и перемен следует ждать всем знакам Зодиака. Астрологи составили прогноз для каждого из представителей зодиакального круга, в котором поделились важными советами и особенностями этого таинственного периода.

Новолуние наступит 16 октября в 22:32. Это 29-й лунный день в лунном календаре. Спутник будет находиться в знаке зодиака Весы. И новолуние имеет большое влияние на каждого из нас, ведь в этот период могут происходить резкие смены настроения, стрессы и депрессия, пишет Униан.

Астрологи уверены, что это время закладывает тренд на ближайший месяц, поэтому важно провести период новолуния правильно. Поэтому специалисты дали совет каждому знаку Зодиака.

Овен

Сегодня вероятны финансовые неурядицы, потери. Избегайте любых дел, связанных с риском, как на работе, так и в личной жизни. Домашние обязанности нужно свести к минимуму, ведь усталость и стресс могут привести к семейному скандалу. Не исключен неожиданный поворот судьбы, поэтому постарайтесь разобраться со своими мыслями, чувствами и поступками.

Телец

Вас ждет день, полный опасных и напряженных моментов. Большая вероятность попасть в немилость руководства, коллег. Сегодня вам предстоит выбирать между удовольствием и необходимостью. Это день испытаний и эмоционального обновления. Рекомендовано избегать скоплений народа и тьмы.

Близнецы

Впереди трудный эмоционально напряженный день, что может привести к просчетам и ошибкам на работе. Вероятны даже конфликты с начальством, коллегами. Не теряйте энтузиазм и оптимизм, полагайтесь лишь на свою интуицию и не слушайте чужих советов - до добра это точно не доведет.

Рак

Могут возникнуть трудности в работе - конфликты с руководством, из-за которых вы можете утратить шанс на повышение. Если вы признаете свои ошибки и не начнете нагнетать атмосферу, все разрешится в вашу пользу. Звезды склоняют к тому, чтобы провести вечер в кругу семьи, и наладить отношения с близкими.

Лев

16 октября высоки шансы финансовых потерь, поэтому откажитесь от сомнительных и рискованных дел. Астрологи рекомендуют минимизировать любые обязанности сегодня. Из-за влияния новолуния вы можете неправильно оценивать ситуацию, давать обещания, которые в итоге не сможете выполнить.

Дева

Сегодня у вас будет день травм, болезней, провокаций и недоразумений. Избегайте любых дел, что связаны с риском потерять здоровье. Ведь полученная даже малейшая царапина сегодня может в будущем стать для вас большой проблемой. От походов в гости нужно вежливо отказаться и отложить визит на другое время.

Весы

Будьте готовы к неожиданным виткам судьбы, новой информации и "очищению огнем". Не исключено, что придется потрудиться дополнительно и даже заняться абсолютно незнакомым для вас делом. Но есть в этом и позитив - ваш труд с лихвой окупится.

Скорпион

Сегодня не раздумывайте долго и соглашайтесь на интересные деловые предложения. Этот день заложит будущее улучшение материального положения и поправки здоровья. В то же время вероятны ссоры и взаимные оскорбления, что испортит ваш день.

Стрелец

Сегодня вам следует сохранять спокойствие, не напрягаться эмоционально. Ведь любая напряженность с вашей стороны может привести к ошибкам и просчетам на работе. 16 октября станет для вас днем испытаний и проверки на стойкость характера. Наберитесь терпения и не обращайте внимания на препятствия.

Козерог

Стоит избегать рискованных предприятий, сомнительных знакомств и дел, которые могут негативно повлиять на здоровье. Звезды склоняют к тому, чтобы свести к минимуму домашние обязанности, и вместо этого разобраться в своих чувствах, мыслях и поступках.

Водолей

Вас ждет день роста жизненных сил, усиления ауры. Удачными станут завершение дел и служебные командировки. Ваша харизма сможет позитивно повлиять на партнеров и людей, которые косо на вас смотрели. Будьте готовы к неожиданным поворотам на личном фронте.

Рыбы

Возможны профессиональные проблемы, которые заставят вас погрузиться в работу. В этот день рекомендуется усмирить свою гордыню и пойти на уступки. Кроме того, стоит уделить внимание своему здоровью - не исключено легкое недомогание или даже инфекционное заболевание.

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