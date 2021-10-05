Новолуние в октябре 2021: кому сильно повезет, а кто в опасности

Новолуние в Весах наступит 6 октября, и этот период способен обеспечить потенциал для решения разноплановых задач в сфере бизнеса и проблем личного характера, будет способствовать расширению полезных контактов. При этом важно понимать, что кроме позитивных моментов есть риск возникновения и неожиданных неприятностей.
Об этом Lite рассказала известный астролог Арина Артуровна.
Эксперт отметила, что грядущий период новолуния - это самое подходящее время для тематических вечеринок, светских раутов, сейшенов и других мероприятий культурного и общественного направления. Здесь уместно все: театры, посещение выставок и инсталляций, занятие творчеством.
Такая разноплановость обусловлена особым периодом, когда отмечается обострение восприимчивости к красоте, объяснила астролог.
Также новолуние в Весах - это обязательно появление новых нужных контактов, причем не только в бизнесе. Это благоприятные условия для создания новых партнерских кругов и настройки на продуктивные переговоры.
В личном плане также ожидаются позитивные моменты. Улучшить атмосферу при любых обстоятельствах помогут неизменные атрибуты лирики - ароматические свечи, легкое вино, классическая музыка, коробка хороших конфет. Семейным следует уделить времени детям - немного больше, чем обычно.
По словам специалиста, здоровье тут не вызывает никаких опасений, а единственной рекомендацией является как можно больше гулять на свежем воздухе. Впрочем, от загородных поездок и пикников пока лучше всего максимально воздержаться.
Присутствует вполне неплохой потенциал для:
"При этом достаточно опасным моментом в жизни может стать возникновение на ровном месте сложных интриг, споров, возможность попадания под влияние недостойных людей", - обратила внимание астролог.
Напомним, ранее Арина Артуровна назвала знаки Зодиака, которым грозят большие проблемы со здоровьем в октябре 2021-го.
Добавим, что перед этим астролог также рассказала, что ждет каждый знак Зодиака в октябре.