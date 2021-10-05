Новолуние в октябре 2021: кому сильно повезет, а кто в опасности

Эксперт отметила, что грядущий период новолуния - это самое подходящее время для тематических вечеринок, светских раутов, сейшенов и других мероприятий культурного и общественного направления. Здесь уместно все: театры, посещение выставок и инсталляций, занятие творчеством.

Такая разноплановость обусловлена особым периодом, когда отмечается обострение восприимчивости к красоте, объяснила астролог.

Также новолуние в Весах - это обязательно появление новых нужных контактов, причем не только в бизнесе. Это благоприятные условия для создания новых партнерских кругов и настройки на продуктивные переговоры.

В личном плане также ожидаются позитивные моменты. Улучшить атмосферу при любых обстоятельствах помогут неизменные атрибуты лирики - ароматические свечи, легкое вино, классическая музыка, коробка хороших конфет. Семейным следует уделить времени детям - немного больше, чем обычно.

По словам специалиста, здоровье тут не вызывает никаких опасений, а единственной рекомендацией является как можно больше гулять на свежем воздухе. Впрочем, от загородных поездок и пикников пока лучше всего максимально воздержаться.

Присутствует вполне неплохой потенциал для:

занятий искусством или хендмейдом: живопись, хеппенинг, боди-арт, прочее, а также мыловарение, декупаж, квиллинг, пэчворк, многое другое;

спортивных занятий: бег, плавание, фитнес;

успешного завершения давно начатых дел, которые "тянутся" уже очень долго;

продуктивной работе в тандеме со своими старыми бизнес- партнерами;

общественной работы: посещение клуба, участие в акциях благотворительных организаций и так далее;

новых знакомств, с дальнейшей перспективой взаимовыгодного сотрудничества;

отдыха в теплых странах или треккинга по неизведанным окрестностям;

создания нового дизайна внутреннего пространства: покупка текстиля, произведений искусства, кардинально новых осветительных приборов в соответствии с трендами стилистики интерьера;

возвращения старых долгов, на получение которых даже уже и не надеялись.

"При этом достаточно опасным моментом в жизни может стать возникновение на ровном месте сложных интриг, споров, возможность попадания под влияние недостойных людей", - обратила внимание астролог.