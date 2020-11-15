Новые испытания и невероятные возможности: гороскоп для всех знаков Зодиака с 16 по 22 ноября

Гороскоп на конец осени гласит о том, что представителей зодиакального созвездия ожидают сложные и напряженные времена, ситуации будут выходить из-под контроля. Возможны кардинальные изменения в сфере работы, общения, а также в личной жизни.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки в ближайшую неделю, с 16 по 22 ноября и отметили, кому звезды сулят невероятную удачу. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Овен

Закон равновесия никто не отменял, и, чтобы оставаться на плаву, Овнам не стоит совершать поступки, о которых можно будет пожалеть. У представителей этого знака Зодиака начинается период, когда все должно быть в балансе во всех сферах жизни. Нельзя лениться, нельзя делать перекос в сторону работу, нельзя забывать о важных делах. Чтобы удержать баланс, нужно расставить приоритеты и четко спланировать свои дела. Не рискуйте и не делитесь планами с окружающими – это чревато неожиданными срывами, неудачами и неприятностями.

Телец

Работа станет в ближайшую неделю очень продуктивной и благоприятной. Звезды и планеты подарят Тельцам много энергии и запала. Чтобы продуктивность была выше, нужно избавиться от страха, тревоги и негативных мыслей. На выходных деятельность может пойти на спад, и астрологи рекомендуют побольше отдыхать и найти то, что полностью расслабит. Не затевайте длительные поездки, не увлекайтесь насыщенным общением с незнакомыми людьми. Займитесь простыми домашними делами и чаще выходите на свежий воздух.

Близнецы

Спасением от серых будней для вас станет аура и энергетика вашего дома. Постарайтесь держать его в чистоте и даже стоит отказаться от приема гостей. Постарайтесь не омрачать домашний воздух ссорами и агрессией. Больше отдыхайте, занимайтесь личными делами и даже может работать, но дома. Берите на себя ответственность и не бойтесь признавать ошибки перед собой и другими людьми. Это подарит вам уважение со стороны окружающих.

Рак

Неделя станет периодом раскрытия ваших тайных талантов и звезды помогут вам упростить эту сложную задачу и подскажут, на что нужно сделать упор. Раки могут на этой неделе изменить свою жизнь к лучшему. Интуиция и внутреннее чутье подскажет верный путь. Слушайте близких людей – они могут дать полезные советы. Уделите внимание своей внешности – это поможет обрести уверенность, а одиноким Ракам продвинуться в поисках половинки.

Лев

Эмпатия на этой неделе овладеет Львами и поможет быстро разобраться, кто говорит правду, а кто лжет. Вам будет легче принимать правильные решения в ближайшие дни, но будьте осторожнее в понедельник. В целом неделя не очень способствует авантюрам и рискам. Для повышения доходов придется больше времени уделить бизнесу и работе, а о лени просто забыть.

Дева

Жизнь Дев повернет в новое и приятное русло. Принимайте все изменения, которые придут в вашу жизнь и не гневите судьбу за то, что что-то пойдет не по плану. В общении с близкими будьте более сдержанными, иначе вам грозит серьезный конфликт. Если вы хотели совершить важный шаг в плане работы или любовных отношений – сейчас самое время. Составьте новое резюме или уделите внимание тому, кто давно является объектом ваших симпатий. Собирайте информацию, действуйте продуманно и не торопите события.

Весы

Негативное настроение и апатию гоните прочь, они будут сопровождать ваши мысли всю эту неделю. Не принимайте желаемое за действительное и оставайтесь реалистами. Удача будет улыбаться уверенным в себе людям. У Весов будет много энергии и мотивации для достижения целей. Стоит уделить время не только работе, но и сфере любви и отношений – кто-то давно ждет вашего внимания и заботы.

Скорпион

Поиск жизненного пути будет занимать ваши мысли в ближайшее время. Наступает идеальный период, чтобы исправить все ошибки прошлого и взять свою судьбу в собственные руки. Звезды и планеты дадут вам много сил и уверенности в собственных силах – используйте их для поиска новой работы, похода на свидание или для новых начинаний. Займитесь тем, что вы давно откладывали. У вас может получиться стать лучшей версией себя.

Стрелец

Постарайтесь научиться определять важное от второстепенного, расставьте приоритеты. Для работы и бизнеса неделя будет идеальной. Больше всего будет везти тем, кто занимается спокойной работой или постоянно находится в разъездах. В семье могут всплыть старые конфликты или забытые ссоры. Общение с коллегами тоже может быть напряженным. А вот для романтического общения будет все очень гармонично – можно спланировать совместную поездку. Также удовольствие принесут походы по магазинам, встреча с общими друзьями.

Козерог

В период с 16 по 22 ноября удача улыбнется Козерогам. Если вам подвернется шанс преуспеть в бизнесе, делах, любви – пользуйтесь немедленно и используйте всю вашу смелость и решительность. Также наступает идеальное время для очищения от всего лишнего – избавьтесь от неработающей техники, старых вещей, хлама. Проведите чистку информационного пространства – удалите ненужные фото, контакты.

Водолей

Помните о том, что все люди по-разному выражают свои чувства. У всех совершенно разные представления о любви и не стоит использовать привычные вам схемы и принципы с разными людьми – это не будет работать. Будьте гибкими и идите на компромиссы. В делах и работе действуйте решительно и уверенно, а результат не заставит себя долго ждать. Не делитесь своими планами с другими людьми. Не поддавайтесь искушениям и не тратьте деньги понапрасну.

Рыбы

Самыми тяжелыми врагами для вас станут сомнения и скептицизм на этой неделе. Поищите источник для своей уверенности и постарайтесь свести к минимуму общению с людьми, которые подрывают вашу веру в себя. Найдите баланс между работой и отдыхом, постарайтесь не переутомляться. Держитесь подальше от токсичных людей, на них нельзя положиться и сложно взаимодействовать в бизнесе. Будьте более щедрыми и открытыми, помогайте окружающим, дарите им свою любовь и время.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которым вторая половина ноября принесет удачу.

А также мы писали о том, кому звезды сулят невероятное везение в декабре.