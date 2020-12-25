Новый год 2021: астролог рассказала, как встречать, что дарить и готовить

Приближается Новый 2021 год. По восточному гороскопу это будет год Белого металлического Быка. Он следует за годом Белой Крысы. Многие украинцы уже мечтают оставить в прошлом старый год и во всеоружии встретить новый 2021.

Таролог и психолог Ольга Соломка рассказала нам, как подготовиться к празднику: что дарить и готовить, чтобы задобрить это свободолюбивое и своенравное животное.

Но главным вопросом, тревожащим людей, является вопрос, что же принесет нам следующий год Белого быка? Астролог считает, что зима в Украине будет достаточно спокойной, а вот весной можно ожидать народные волнения и протесты.

2021 - это год Белого быка (фото: pixabay.com)

"Впереди много работы, потому что бык, или вол - это все же труженик. Но вы сами знаете, если быка разозлить, то всем будет плохо - снесет все, что видит. Украинцы так же - мирно работают, терпят, пока можно, а когда уже невмоготу терпеть, то коррида просто отдыхает. По моим прогнозам в январе у нас все еще более или менее спокойно, мы отходим от праздников и немного карантин, но в феврале-марте могут начаться массовые протесты, которые способны изменить привычный ход истории, вплоть до смены правительства и перевыборов, наконец, к лету все успокаивается и мы продолжаем мирно работать. В этот год - для мирного труда, для зарабатывания денег привычным способом", - рассказала Ольга Соломка.

В этом году придется усердно работать!

"Вот как впряглись, так и пошли пахать свою землю. Кстати, время благоприятно для сельского хозяйства, как в масштабе страны, так и для каждого лично. Поэтому стоит обратить внимание на все земельные, дачные и сельскохозяйственные вопросы, если они еще не решены. Словом, приобрести кусочек земли с хаткой если его у вас еще нет, или позаботиться об удобствах, обустроить определенным образом. Понадобится - или карантин пересидеть, или какой-то цветок вырастить, или отдохнуть от мегаполиса", - рассказала таролог.

Что можно и нельзя дарить на год Быка

Наш эксперт советует обратить внимание на недорогие и милые сердцу подарки. Пусть они не обяжут человека, которому они презентованы.

"В общем, подарки это очень важная и непростая тема, ведь они накладывают определенный долг на одариваемого. Наша психика устроена так, что получив что-то, мы считаем, что уже что-то должны и должны отблагодарить определенным образом. Даже если нам подарили какой-то сувенир или что-то незначительное и символическое. А если подарок еще и ценный, то это иногда становится бременем, потому, что таким образом человека можно поставить в зависимость. Ведь когда вам подарили дорогой телефон, вам тяжело в чем-то будет отказать, даже если это просьба вам не слишком нравится и пойдет в разрез с вашими желаниями или принципами. Поэтому я сторонник недорогих подарков, а еще - полезных, а не таких, которые затем передариваются или пыль собирают. Тем более, что в нашей культуре максимум, чем одаривали на зимние праздники, то это сладостями от Святого Николая, которые получали дети", - считает Соломка.

Что нужно дарить на Новый год (фото: pixels.ru)

Подарите близким и любимым подарки, сделанные своими руками, либо, спросите у родственников, что им хотелось бы.

"Если же вам близки европейские традиции с распаковкой подарков и рождественской елкой, то пусть это будет все же что-то рукотворное, съедобное или сладкое: набор пряников, хороший кофе или чай, рождественская выпечка. Исключение - очень близкие люди, особенно, когда вы точно знаете, что им нужно", - рассказала таролог.

Что должно быть на новогоднем столе

Главное правило - не заморачивайтесь. Поставьте на стол, то, что вы любите, советует Ольга Соломка.

"Говорят, что хозяину следующего году Быку не слишком понравится, когда вы поставите на праздничный стол говядину или телятину, или вообще что-то мясное, но не заморачивайтесь слишком сильно. Потому что бык ест исключительно траву, а мы все же люди и траву редко потребляем. Поэтому делайте то, что нравится. Если вам по душе традиционная советская объедаловка с "шубами", "Мимозой", оливье, студнем и битками - и на здоровье, главное, чтобы печень выдержала",- рассказала эксперт.

Ольга Соломка убеждена, что бы ни было на вашем столе - пусть блюда принесут удовольствие.

"Если вы убежденный вегетарианец - сделайте себе салатов и нарежьте фруктов. Главное, чтобы все это придавало вам радость и удовольствие, ну может еще немного здоровья. Но есть ночью - это сомнительная здоровая перспектива. Поэтому прислушайтесь к советам диетологов и сделайте что-то легкое, возможно деликатесное, то, что вы не ставите каждый день на стол, потому что главное в настоящее время - получить удовольствие и от стола, и от общения", - считает эксперт.

Что сулит Новый год для знаков Зодиака?

"На самом деле, нет счастливчиков или несчастных, потому что все зависит не от знака, а от вас. От того, как вы воспринимаете этот мир, какие уроки вы должны выучить, запланировали и как собираетесь запланировано осуществлять. Но поделюсь профессиональным секретом, который я применяю. Когда составляю индивидуальный прогноз на год, то я рассчитываю нумерологические определения года каждого человека. По этой системе, наша жизнь делится на определенные девятилетние циклы, когда в первый год мы только начинаем идти в новом направлении, а на девятый год подводим итоги и собираемся начинать что-то новое", - поделилась опытом Ольга.

Что сулит украинцам Новый год Быка (фото: freepic.com)

Таролог рассказала, как определить в каком году цикла вы находитесь.

"Для того, чтобы определить, в каком году этого цикла вы находитесь, нужно приплюсовать все цифры даты рождения до однозначной цифры и затем добавить к этой цифре еще 5 - это число года 2021. То есть 2 + 0 + 2 + 1 = 5. Опять получаете определенную цифру, которую нужно довести до однозначности, составив две цифры, которые вышли. И полученное число начинаем анализировать, каким же будет главная тема вашего года, учитывая, что каждая парная цифра года - то есть 2, 4,6 и 8 олицетворяет постоянство и стабильность, а нечетная - 1, 3, 5, 7 и 9 - изменения и прогресс вперед", - рассказала таролог.

Что означают полученные цифры?

1 - первый год цикла, вы только начинаете двигаться в новом направлении, пытаетесь заявить о себе.

2 - на второй год вы ищете какой-то опоры, партнеров, пара, формируете команду.

3 - третий год предназначен для бурной светской жизни, знакомств, создание контактной базы для дальнейшей жизни.

4 - четвертый год вы будете просто работать, создавая надежный тыл и фундамент на будущее.

5 - пятый год вы ищете свое место, путешествуете, переезжаете, словом, постоянно в движении и в дороге, испытываете новые направления и запасаетесь новыми впечатлениями.

6 - шестой год - семейный, вы или создаете семью, или заботитесь ней, обустраиваете семейное гнездо, беспокоитесь о родственниках.

7- седьмой год - философский, когда тянет на размышления о собственной роли в этом мире, о том, кто вы есть и что здесь делаете, а еще вы начинаете испытывать новые сферы, присматриваетесь к новым направлениям, потому что вскоре вам придется уже начинать что-то новое.

8 - восьмой год наиболее финансово успешный, вы пожинаете плоды всего цикла и запасаетесь деньгами на будущее.

9 - девятый год подходит для подведения итогов всего девятилетнего цикла, анализа того, что вам удалось, а что не очень, что стоит захватить с собой, а от чего избавиться.

Как мы писали ранее, Глоба назвал знаки Зодиака, на которые обрушится сказочный успех до конца недели.