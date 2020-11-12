Новый Год 2021: астрологи рассказали, как он пройдет и как его правильно встретить

Год Быка начнется не с 1 января

Новый, 2021 год, по восточному календарю, является годом Белого Металлического Быка. Несмотря на то, что год Крысы (2020) был достаточно тяжелым, трудности могут быть и в 2021 году. Как пройдет следующий год, как его правильно встретить и все что известно о знаке Быка – читайте ниже.

Год Быка наступит 12 февраля 2021 года в 21:05 и продлится он до 30 января 2022 года.

Прогноз астрологов на 2021 год

Согласно прогнозу астрологов, год Белого Металлического Быка будет более мирным, спокойным и размеренным, чем год Крысы. Качественные стороны этого знака помогут справиться с большинством проблем. Благодаря холодному расчету и целеустремленности Быка, в новом году большинство будет стремиться к общей цели и восстановлению порядка. Об этом пишет "ОBОZREVATEL".

Год Быка будет благоприятным для продуктивной работы в разных сферах и зарабатывания денег: стоит потрудиться, чтобы расположить к себе этот знак и быть вознагражденным по достоинству.

Также 2021 год будет хорошим для создания семьи, строительства дома. Он подходит для начала нового бизнеса, в особенности связанного с землей. Капиталовложения обещают быть выгодными и успешными.

Как правильно встречать год Быка

В Китае по традиции Новый год празднуется в течение двух недель, чтобы перейти от старого знака к новому. Чтобы получить расположение Белого Металлического Быка в 2021 году, необходимо встречать Новый год в одежде его любимых цветов. Так, подойдет белый, серебристый, зеленый, синий, черный, соломенный с подобранными к ним металлическими украшениями. При этом красный надевать лучше не стоит. По китайским поверьям, так вы можете назвать на себя беду.

Характеристика знака

Астрологи также рассказали об отличительных чертах людей, родившихся в год Быка. Как сообщается, их доминантные качества соответствуют характеру данного знака. Так, рожденные в год Быка обладают крепким здоровьем, упорством, целеустремленностью, они спокойны и не боятся проблем. Если все же вывести Быка из себя, обидчику не позавидуешь – Бык страшен в своей ярости.

Бык считается заботливым семьянином, но в то же время властной натурой и беспрекословным хозяином в доме. Он консервативен и авторитарен, его сложно в чем-либо переубедить. А мощная стихия металла в 2021 году усилит это качество в разы.

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