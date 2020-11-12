Новий Рік 2021: астрологи розповіли, як він пройде і як його правильно зустріти

Рік Бика почнеться не з 1 січня

Новий, 2021 рік, за східним календарем є роком Білого Металевого Бика. Попри те, що рік Щура (2020) був досить важким, труднощі можуть бути і у 2021 році. Як пройде наступний рік, як його правильно зустріти та все що відомо про знак Бика – читайте нижче.

Рік Бика настане 12 лютого 2021 року о 21:05 і триватиме він до 30 січня 2022 року.

Прогноз астрологів на 2021 рік

Згідно з прогнозом астрологів, рік Білого Металевого Бика буде більш мирним, спокійним і розміреним, ніж рік Пацюка. Якісні сторони цього знака допоможуть впоратися з більшістю проблем. Завдяки холодному розрахунку та цілеспрямованості Бика, в новому році більшість буде прагнути до спільної мети та відновлення порядку. Про це пише "OBOZREVATEL".

Рік Бика буде сприятливим для продуктивної роботи в різних сферах і зароблянні грошей: варто попрацювати, щоб розташувати до себе цей знак і бути винагородженим по справі.

Також 2021 рік буде хорошим для створення сім'ї, будівництва будинку. Він підходить для початку нового бізнесу, особливо пов'язаного із землею. Капіталовкладення обіцяють бути вигідними та успішними.

Як правильно зустрічати рік Бика

У Китаї за традицією Новий рік святкується протягом двох тижнів, щоб перейти від старого знака до нового. Щоб отримати розташування Білого Металевого Бика у 2021 році, необхідно зустрічати Новий рік в одязі його улюблених відтінків. Так, підійде білий, сріблястий, зелений, синій, чорний, солом'яний з підібраними до них металевими прикрасами. При цьому червоний одягати краще не варто. За китайськими повір'ями, так ви можете накликати на себе біду.

Характеристика знака

Астрологи також розповіли про характерні риси людей, народжених у рік Бика. Як повідомляється, їх домінантні якості відповідають характеру даного знака. Так, народжені в рік Бика володіють міцним здоров'ям, завзятістю, цілеспрямованістю, вони спокійні та не бояться проблем. Якщо все ж дратувати Бика, кривдникові не позаздриш – Бик страшний у своїй люті.

Бик вважається турботливим сім'янином, але водночас владною натурою і беззаперечним господарем в будинку. Він консервативний і авторитарний, його складно в чому-небудь переконати. А потужна стихія металу у 2021 році посилить цю якість в рази.

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