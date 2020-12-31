Новый год на самоизоляции: психологи рассказали, как не упасть духом в канун праздника

Декабрь уже почти на исходе, вечеринки в этом году – очень редкое явление. Пандемия внесла свои коррективы в празднование Нового года. В связи с карантином многие украинцы находятся на самоизоляции или еще хуже – на больничном, им приходится отказаться от всех веселых мероприятий и встреч с друзьями.

Как не пасть духом и что поможет получить от новогодней ночи все необходимые эмоции, рассказала в комментарии для РБК-Украина психотерапевт компании Meclee Наталия Скрипниченко. Она порекомендовала украинцам восстановить настроение с помощью трех важных шагов.

Шаг 1. Оценка реальности.

Если вы читаете эту статью – значит вам удалось выжить в это непростое время! Вспомните, какие внешние ресурсы помогли справиться с трудностями карантина, кто был рядом, что радовало в период весенней изоляции, какие ваши внутренние качества стали опорными?

Учитывая масштабы заболевания, вы не единственные, кому приходится встречать Новый год на самоизоляции. Можно найти других братьев по несчастью и пообщаться в коллективном чате.

У вас есть интернет и мобильная связь – это значит, что вы можете безопасно говорить с родными и близкими.

Помните, что новогодняя ночь – это всего одна ночь, которая закончится с рассветом и после нее наступит обычный день.

Шаг 2. Не игнорируйте свои желания.

Прислушайтесь к себе и ответьте себе на вопросы о том, чего хочется вашему телу, какое у вас сейчас физическое состояние, какие эмоции вы переживаете, хотите ли видеть рядом родственников или друзей.

Если у вас есть особые традиции встречи Нового года, но сейчас они невозможны – договоритесь с собой, что вы их не отменяете, а переносите на другое время. Испытывать злость, разочарование или грусть – нормально.

"Если подавлять в себе любые чувства, они вернутся в самое неподходящее время. Остановленные эмоции могут выразить себя через болезнь (например, гипертония)", - отмечает специалист.

Определите для себя, что вы хотите в ночь с 31 декабря на 1 января и приступайте к осуществлению желания.

Шаг 3. Творческое приспособление.

Такой встречи Нового года в вашей жизни ранее не было! Сделайте все по-новому – нарисуйте елку, прикрепите ее к стене, закажите еду, которую давно хотели попробовать, придумайте необычный наряд, включите фильмы, которые ранее не смотрели – включите фантазию на полную катушку!

Живете вместе с родственниками? Прекрасно. Украсьте дом гирляндами, приготовьте сценки, призы, испеките пряники, создайте семейный праздник. Спросите о родных мнение – если они не согласны, ищите компромисс.

Если общаться с другими людьми нет необходимости – сделайте то, что давно хотели. Купите себе подарок через интернет – вещь, которую вы давно хотели. Делайте то, что вам приятно – аудиокнига, ванна, пижама, валяйтесь в постели.

Если общение вам необходимо – организуйте вечеринку с помощью интернет-связи. Пусть каждый приготовит себе закуски, поиграйте в игры, конкурсе, спойте в караоке.

Можно и вовсе не отмечать Новый год и провести его как самый обычный день. Абсолютно нормально провести этот день тихо, в одиночестве – если у вас такое настроение. Предупредите друзей и родственников, что будет отдыхать, а поздравить можно друг друга заранее по телефону.

Психолог Ирина Саченко поделилась свои опытом проведения праздников на самоизоляции. У нее и ее семьи были грандиозные планы на праздники, но болезнь внесла свои коррективы и за пару дней до Нового года она узнала, что подхватила коронавирус.

"Сразу сдала ПЦР тест и бинго! Я "счастливая" обладательница коронавируса. И остаюсь дома на самоизоляции. До последнего я не знаю, каким будет мое самочувствие, но на данный момент, 5 день болезни, которая проходит в легкой форме, и у меня сформировался план на ближайшие две недели карантина", - поделилась Ирина Саченко.

Она порекомендовала всем, кто оказался в подобной ситуации – принять ситуацию как данность.

"Примите свою ситуацию как данность, сейчас главное, это ваше здоровье и самочувствие и то, что вы сознательный человек, и решили оставаться на самоизоляции, тем самым заботясь и оберегая своих родных и близких", - посоветовала психолог.

Также она отметила, что бытовые вопросы можно решить с помощью заказов онлайн и доставки.

"Самое лучше - небольшая подготовка, то, что вам поможет превратить самоизоляцию в настоящий праздник:

- избавьтесь от лишнего

- закажите заранее продукты, напитки, то, что вы любите,

- убедитесь, что у вас работает интернет и вы сможете выйти на видеосвязь с родными через любой мессенджер или zoom и попросите близких разместить гаджеты с их стороны, таким образом, чтобы эффект присутствия был максимальным", - порекомендовала специалист.

Ну а если самочувствие неважное и болезнь протекает тяжело, то можно взять подборку любимых фильмов или тех, которые давно собирались посмотреть, и прожить весь спектр эмоций вместе с главными героями. Также можно заказать курьером или закачать на планшет книги, которые будут вдохновлять.

"Отнеситесь к самоизоляции как к чудесному подарку и жизненному эксперименту, ведь вряд ли у вас, когда-нибудь получится повторить этот опыт - побыть наедине с собой! С самым главным человеком в своей жизни! Это ведь здорово! Также это повод сделать для себя что-то особенное, волшебное, то, что всегда хотелось и не получалось из-за дани традициям или родственникам! Прислушайтесь к себе, какой сценарий праздника устроит вас больше всего из состояния любви к себе? Вы и правда имеете право в этом году на самый особенный Новый 2021 Год!" – поделилась с украинцами Ирина Саченко.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно загадать желание на Новый год, чтобы оно обязательно сбылось.

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