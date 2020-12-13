Психологи назвали ошибки, которые женщины совершают в первый месяц отношений

Отношения между мужчиной и женщиной имеют свойство развиваться постепенно. Но иногда случается, так, что через месяц или два они внезапно заканчиваются. Возможно, причиной тому становится какая-то глупая ошибка или кто-то в паре не дает возможности партнеру узнать его получше.

Психологи выделили несколько стандартных ошибок, которые может совершить женщина в первые недели после знакомства. Они объяснили, что может разрушить все в самом начале пути и что с этим делать, сообщают на сайте Ukr.Media.

Страх задавать вопросы

Женщины стараются в начале отношений не задавать вопросы, так как считается, что это может спугнуть партнера. На самом деле очень важно узнать у партнера, какие у него цели, что он ценит в людях, о чем мечтает. Не нужно бояться задавать такие вопросы, так как это поможет избежать серьезных разочарований. К примеру, мужчина – карьерист и у него на первом месте всегда работа. Женщины мучаются сомнениями о том, почему он не звонит и чем он так сильно занят. Если выяснить такие вопросы на первых свиданиях, то можно развеять сомнения или сразу для себя решить, что такой человек вам не подходит. Не нужно выжидать время с важными вопросами о будущем, о детях. На первом свидании психологи не рекомендуют обсуждать такие вопросы, но и затягивать не рекомендуется.

Слишком много доверия

Мужчины с первых свиданий часто начинают горячо заверять в своих чувствах, начинают говорить о детях, готовы уже бежать в ЗАГС. Будьте осторожны, так как часто мужчины говорят женщинам именно то, что те хотят услышать. И одна из причин – быстрее вывести отношения за пределы романтических свиданий. Прислушайтесь к голосу разума. Если ваши ожидания от этих свиданий явно не совпадают с планами мужчины, то не переводите их в разряд серьезных. Понаблюдайте за поведением мужчины и подождите, пока вы не узнаете друг друга получше.

Неясность границ

Мужчина может не хотеть никакой романтики – ему лишь бы встретиться пару раз в неделю, а потом перерыв на пару дней или даже недель. Если вас это не устраивает, то необходимо об этом сказать сразу. А также озвучить то, что вы хотите от этих отношений. Не соглашайтесь на меньше и на условия, которые вам не нравятся.

В большинстве случаев это происходит без обсуждения и разговоров. Мужчина просто ведет себя так, как хочет, а женщина боится ему что-то сказать, так как не хочет остаться одна. Если что-то не нравится, то нужно об этом спокойно поговорить. Тихо, без ссор, негатива и претензий. Нужно четко очертить границы разрешенного. Предупредить мужчину, что инфантильное поведение не приветствуется. Если он нацелен на другой формат – то лучше такие отношения сразу прекратить.

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