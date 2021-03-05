Новый "Холостяк" меняет правила и рушит стереотипы: сенсации первого выпуска

Новый сезон популярного шоу "Холостяк", премьера которого состоится в пятницу, 5 марта, будет удивлять новыми правилами. Герой проекта Михаил Заливако готов рушить стереотипы на пути к своей мечте - встрече с любовью своей жизни.

Об этом нам рассказали в пресс-службе канала СТБ.

Михаилу 31 год, он из Харькова, является учредителем логистической компании.

Традиционно знакомство Холостяка с участницами пройдет в формате Первой вечеринки.

Среди прочих участниц проекта зрители познакомятся со студенткой Анной, бизнес-леди Аллой и экс-супругой Андрея Богдана Анной.

Анна очень амбициозна, ведь она студентка вуза номер один по версии Financial Times - Бостонского колледжа.

"Я ищу сильного и ответственного мужчину, который позволит мне быть первой леди", - рассказывает о цели прихода на проект девушка.

Студентка Анна

Алла является опытной бизнес-леди и мамой 15-летней дочери.

"Я вообще девочка сильная. Но Холостяк такой хороший!" - поделилась первым впечатлением от знакомства с главным героем участница.

Бизнес-леди Алла

Бывшая супруга экс-руководителя Офиса Президента - Анна не скрывает своего прошлого.

"Моим бывшим мужем был Андрей Богдан. Он сделал мне предложение спустя три месяца нашего общения. Конечно же, я сказала "да", - признается она.

Экс-жена Андрея Богдана Анна

После знакомства с главным героем участницы отправятся в зал, где их будут ждать диваны разных цветов. Возле каждого из них - размещены таблички с названиями человеческих качеств, которые важны Холостяку в его будущей избраннице.

Девушкам нужно выбрать одно, которое наибольше ее описывает: "честная", "умная", "красивая" или "авантюрная". Что будет дальше - станет для участниц сюрпризом.

Одной из интриг остается - какие правила проекта изменит новый Холостяк.

"Михаил будет ломать стереотипы и менять правила. Причем делать это настолько филигранно и элегантно, что я задавался вопросом: "А что, так можно было?". С Первой вечеринки никто не будет ожидать, что придумал Михаил, как все будет происходить, и так весь сезон! А еще зрителей ждет очень много страсти..." - поделился ведущий шоу Григорий Решетник.

Премьера шоу "Холостяк" состоится на канале СТБ 5 марта в 19:00.