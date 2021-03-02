Новый "Холостяк" Михаил Заливако рассекретил, какую девушку выберет на проекте

"У меня нет конкретного понятия "критерии". Я если почувствую человека, то ее и выберу. Трафарета у меня нет, согласно которому я лично буду выбирать себе женщину", - делится "Холостяк".

Для молодого человека идеалом является девушка-личность, которая сможет его зацепить и вызвать эмоции.

"Есть такое классное понятие "рersonality". Личность! Она может быть в чем-то уникальна, потому что мы всегда останавливаем взгляд на том, чего никогда не видели, и потому, что нас цепляет. Мы всегда реагируем на что-то необычное. Идешь по городу, проехала желтая машина, и ты раз - обратил на нее внимание. Так же и здесь. Это все эмоции", - сравнил он.

Также красавчик признался, что не относится к тем мужчинам, которые легко и быстро влюбляются.

Парень уверен, что встретить любов на проекте "Холостяк" вполне реально. Ведь на шоу приходит большое количество девушек, они все разные, у каждой свой психотип. Поэтому, по мнению парня, вполне реально встретить ту, с которой можно построить отношения.

Михаил Заливако назвал идеал девушки