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Новий "Холостяк" Михайло Заливако розсекретив, яку дівчину обере на проекті

Новость на русском → Вівторок 02 березня 2021 14:28
Новий "Холостяк" Михайло Заливако розсекретив, яку дівчину обере на проекті Новий "Холостяк" 11 Михайло Заливако (фото: instagram.com/holostyakstb)
Автор: Світлана Мащенко

Головний герой 11-го сезону проекту "Холостяк", що стартує напередодні 8 березня, Михайло Заливако, розповів, яку дівчину буде вибирати на проекті.

Про це йдеться на офіційній сторінці проекту в Instagram.

"У мене немає конкретного поняття «критерії». Якщо я відчую людину, то її і виберу. Трафарету у мене немає, згідно з яким я особисто буду вибирати собі жінку", - ділиться "Холостяк".

Для молодої людини ідеалом є дівчина-особистість, яка зможе його зацікавити і викликати емоції.

"Є таке класне поняття "рersonality". Особистість! Вона може бути в чомусь унікальна, тому що ми завжди зупиняємо погляд на те, чого ніколи не бачили, і тому, що нас чіпляє. Ми завжди реагуємо на щось незвичайне. Йдеш по місту, проїхала жовта машина, і ти раз - звернув на неї увагу. Так само і тут. Це все емоції", - порівняв він.

Також красунчик зізнався, що не належить до тих чоловіків, які легко і швидко закохуються.

Хлопець впевнений, що зустріти кохання на проекті "Холостяк" цілком реально. Адже на шоу приходить велика кількість дівчат, вони всі різні, у кожної свій психотип. Тому, на думку хлопця, цілком реально зустріти ту, з якою можна побудувати стосунки.

Михайло Заливако назвав ідеал дівчини

Нагадаємо, що "Холостяк 11" стартує на телеканалі СТБ вже 5 березня. В цьому році головним героєм проекту став 31-річний харківський бізнесмен Михайло Заливако.

Цікаво, що в проекті візьме участь колишня дружина екс-голови Офісу президента України Андрія Богдана - Анна.

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