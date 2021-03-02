Новий "Холостяк" Михайло Заливако розсекретив, яку дівчину обере на проекті
Головний герой 11-го сезону проекту "Холостяк", що стартує напередодні 8 березня, Михайло Заливако, розповів, яку дівчину буде вибирати на проекті.
Про це йдеться на офіційній сторінці проекту в Instagram.
"У мене немає конкретного поняття «критерії». Якщо я відчую людину, то її і виберу. Трафарету у мене немає, згідно з яким я особисто буду вибирати собі жінку", - ділиться "Холостяк".
Для молодої людини ідеалом є дівчина-особистість, яка зможе його зацікавити і викликати емоції.
"Є таке класне поняття "рersonality". Особистість! Вона може бути в чомусь унікальна, тому що ми завжди зупиняємо погляд на те, чого ніколи не бачили, і тому, що нас чіпляє. Ми завжди реагуємо на щось незвичайне. Йдеш по місту, проїхала жовта машина, і ти раз - звернув на неї увагу. Так само і тут. Це все емоції", - порівняв він.
Також красунчик зізнався, що не належить до тих чоловіків, які легко і швидко закохуються.
Хлопець впевнений, що зустріти кохання на проекті "Холостяк" цілком реально. Адже на шоу приходить велика кількість дівчат, вони всі різні, у кожної свій психотип. Тому, на думку хлопця, цілком реально зустріти ту, з якою можна побудувати стосунки.
Михайло Заливако назвав ідеал дівчини
Нагадаємо, що "Холостяк 11" стартує на телеканалі СТБ вже 5 березня. В цьому році головним героєм проекту став 31-річний харківський бізнесмен Михайло Заливако.
Цікаво, що в проекті візьме участь колишня дружина екс-голови Офісу президента України Андрія Богдана - Анна.