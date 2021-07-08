Чтобы нравиться девушкам: эксперт рассказала, какая косметика нужна мужчинам

Отличается ли уход за кожей у женщин и мужчин? Отличается сама кожа, но отдельные мужские линии часто - просто маркетинговый ход.
Об этом в своем Instagram рассказала Хади Пьюрбьюти.⠀
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Значит ли это, что уход за мужской кожей будет отличаться от ухода за женской? Нет. Косметика не делится на женскую и мужскую, и подбирать ее нужно по потребностям. Сначала подбирается базовый уход: очищение, увлажнение, защита от солнца. Далее - активные средства, направленные на решение конкретных проблем, если они есть.⠀
Бренды часто выносят косметику для мужчин в отдельные линии. Что обычно значит обозначение for men на упаковке, кроме гендерного направления? Как правило, у таких средств более жесткие составы (спирт, агрессивные ПАВ, ментол) и "маскулинная" свежая отдушка.
Кто-то до сих пор уверен, что от повышенной жирности или от раздражений в зоне, где растет щетина, спасет спирт. Но косметика с суровым составом не нужна мужчине, каким бы он ни был (или хотел бы казаться) суровым.
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