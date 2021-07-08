Чтобы нравиться девушкам: эксперт рассказала, какая косметика нужна мужчинам

Мужская кожа имеет некоторые физиологические особенности:

Мужская кожа более увлажненная, чем женская. Видимо, именно по этой причине мужчины легко обходятся без увлажняющего крема. Правда, с возрастом (в среднем с 40 лет) этот показатель меняется и уровень гидратации снижается и вместе с ней увеличивается трансэпидермальная потеря воды;

У мужчин кожа жирнее, чем у женщин. Объясняется это тем, что сальные железы у мужчин гораздо крупнее и они сильнее реагируют на андрогены. По этой причине, если есть акне, то мужчины гораздо сильнее и дольше страдают этим заболеванием;

Мужская кожа стареет медленнее, она толще и более упругая благодаря большему содержанию коллагена. До определенного периода, конечно. Физиологические показатели ухудшаются, если нет должного ухода, который обязательно включает наличие солнцезащитного крема.

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Мужская кожа дольше сохраняет молодой вид (фото: pexels)

В чем отличие ухода за кожей

Значит ли это, что уход за мужской кожей будет отличаться от ухода за женской? Нет. Косметика не делится на женскую и мужскую, и подбирать ее нужно по потребностям. Сначала подбирается базовый уход: очищение, увлажнение, защита от солнца. Далее - активные средства, направленные на решение конкретных проблем, если они есть.⠀

Бренды часто выносят косметику для мужчин в отдельные линии. Что обычно значит обозначение for men на упаковке, кроме гендерного направления? Как правило, у таких средств более жесткие составы (спирт, агрессивные ПАВ, ментол) и "маскулинная" свежая отдушка.

Кто-то до сих пор уверен, что от повышенной жирности или от раздражений в зоне, где растет щетина, спасет спирт. Но косметика с суровым составом не нужна мужчине, каким бы он ни был (или хотел бы казаться) суровым.