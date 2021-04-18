Нутрициолог рассказала, как убрать лишние сантиметры на талии без спортзала
Лишний вес в области талии специалисты по питанию называют "кортизоловым". Все дело в том, что причиной его появления является непорядок с гормоном кортизолом.
Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала нутрициолог Катерина Йенсен.
Специалист по функциональному питанию не только рассказала, почему так происходит, но и дала советы, как избавиться от жира на талии без спортзала.
Причины скопления жира на животе⠀
1. Стресс и высокий инсулин
Кортизол и инсулин являются антагонистами: если растет кортизол, то инсулин растет как ответная реакция.⠀
"Вообще, инсулин и кортизол - хорошие и нужные нам гормоны. Но если их уровень слишком высокий, мы начинаем испытывать различные недомогания", - рассказала Катерина.
Почему так происходит
Для нормального функционирования клеткам нужна глюкоза. Инсулин я называю "паровозом", который везет своего "пассажира" глюкозу (которая попала в кровь из пищи) в клетку.
"Если по результатам анализов в вашей крови обнаружили много инсулина, то произошло следующее: вы поели, глюкоза попала в кровь, тело начинает поставлять вам инсулин, но при этом глюкоза в клетку не попадает. Организм думает, что вам не хватает инсулина, он начинает производить его еще больше, а ситуация не меняется, клетка голодает", - объяснила Йенсен.
В итоге, в организме есть и глюкоза, и огромное количество инсулина. Это состояние называется инсулинорезистентность - клетка становится невосприимчивой к глюкозе, которую доставляет инсулин.
Что происходит с глюкозой, которая не попала в клетки? Телу больше некуда ее расходовать - и глюкоза отправляется в жировые отложения. Если это инсулиновая проблема, то тело будет откладывать жиры, прежде всего, в области талии, рассказала специалист.
Избавиться от жира на талии легко (фото: pexels.com)
2. Неправильное питание
А именно - питание с переизбытком простых углеводов. И это не только белый хлеб и сахар, как думают многие. Простые углеводы - это также все каши, даже цельнозерновые. Гречка, овсянка, киноа, бурый рис - все это простые углеводы, с которыми не стоит перебарщивать. То есть, не стоит допускать, чтобы количество углеводов составляло более, чем 1/6 часть от вашего рациона.
3. Кофе
Кофеин вызывает рост гормонов стресса, что запускает действие описанной мной выше цепочки.
Как избавиться от жира на животе без спортзала
- Сократить количество кофеина
- Работать со стрессом
- Обратить внимание на то, что у вас с инсулином
- Правильно питаться
"Проблему инсулинорезистентности и диабета 2 типа можно решить только питанием", - сказала Катерина.
Напомним, что нутрициолог рассказала, что белковый коктейль - не лучшее окончание тренировки в зале: что съесть для рельефа мышц.
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