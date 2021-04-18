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Нутриціолог розповіла, як прибрати зайві сантиметри на талії без спортзалу

Новость на русском → Неділя 18 квітня 2021 19:03
Нутриціолог розповіла, як прибрати зайві сантиметри на талії без спортзалу Як позбутися від жиру на талії без залу (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Зайву вагу в області талії фахівці з харчування називають "кортизоловою". Вся справа в тому, що причиною його появи є непорядок з гормоном кортизолом.

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла нутриціолог Катерина Йенсен.

Фахівець з функціонального харчування не тільки розповіла, чому так відбувається, але і дала поради, як позбутися від жиру на талії без спортзалу.

Причини скупчення жиру на животі⠀

1. Стрес і високий інсулін

Кортизол та інсулін є антагоністами: якщо зростає кортизол, інсулін зростає як відповідна реакція.⠀

"Взагалі, інсулін і кортизол - хороші і потрібні нам гормони. Але якщо їх рівень дуже високий, ми починаємо відчувати різні нездужання", - розповіла Катерина.

Чому так відбувається

Для нормального функціонування клітин потрібна глюкоза. Інсулін я називаю "паровозом", який везе свого "пасажира" глюкозу (яка потрапила в кров з їжі) в клітку.

"Якщо за результатами аналізів у вашій крові виявили багато інсуліну, то сталося таке: ви поїли, глюкоза потрапила у кров, тіло починає поставляти вам інсулін, але при цьому глюкоза в клітку не потрапляє. Організм думає, що вам не вистачає інсуліну, він починає виробляти його ще більше, а ситуація не змінюється, клітина голодує", - пояснила Йенсен.

В результаті, в організмі є і глюкоза, і величезна кількість інсуліну. Цей стан називається інсулінорезистентність - клітина стає несприйнятливою до глюкози, яку доставляє інсулін.

Що відбувається з глюкозою, яка не потрапила в клітини? Тіла більше нікуди її витрачати - і глюкоза відправляється в жирові відкладення. Якщо це інсулінова проблема, то тіло буде відкладати жири, насамперед, в області талії, розповіла фахівець.

Нутриціолог розповіла, як прибрати зайві сантиметри на талії без спортзалуПозбутися від жиру на талії легко (фото: pexels.com)

2. Неправильне харчування

А саме - харчування з надлишком простих вуглеводів. І це не лише білий хліб і цукор, як думають багато хто. Прості вуглеводи - це також всі каші, навіть цільнозернові. Гречка, вівсянка, кіноа, бурий рис - все це прості вуглеводи, з якими не варто переборщувати. Тобто, не варто допускати, щоб кількість вуглеводів становила більш, ніж 1/6 частину від вашого раціону.

3. Кава

Кофеїн викликає зростання гормонів стресу, що запускає дію ланцюжка, описаного мною вище.

Як позбутися від жиру на животі без спортзалу

  • Скоротити кількість кофеїну
  • Працювати зі стресом
  • Звернути увагу на те, що у вас з інсуліном
  • Правильно харчуватися

"Проблему інсулінорезистентності та цукрового діабету 2 типу можна вирішити тільки харчуванням", - сказала Катерина.

Нагадаємо, що нутриціолог розповіла, що білковий коктейль - не найкраще закінчення тренування в залі: що з'їсти рельєфу м'язів.

Також дивіться, як позбутися від набряків на обличчі: 5 дієвих способів, які вже допомогли багатьом.

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