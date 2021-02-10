Не нужно останавливаться: Алина Гросу честно рассказала о разводе с мужем и пластических операциях 

У твоей героини в сериале "В плену у прошлого" необычное имя, Аврора. Чем еще примечателен этот персонаж?

У меня очень интересная роль. Аврора - неоднозначный персонаж, который будет открываться с каждой серией, с каждым кадром все больше и больше. Очень много противоречивых моментов, и понять их можно будет только к концу сериала.

В прошлом году ты объявила о разводе с супругом. Как этот непростой этап повлиял на твою работу и карьеру?

Только работа, когда плохо и тяжело, помогает справиться с непростыми моментами в личной жизни. Думаешь только о поставленных задачах. Но жить лишь прошлым невозможно, и я понимаю, что в моей жизни будут еще мои близкие люди, и не нужно останавливаться.

Алина Гросу на съемках сериала (фото: пресс-служба канала "Украина")

Карантин изменил жизнь многих. Что нового привнес в твою?

Я научилась еще лучше готовить. Естественно, занималась какой-то самореализацией, записывала песни дома, отправляла их ребятам, их сводили, писала новые песни. Лучше стала играть на фортепиано. Вокал, естественно. Старалась сидеть на правильном питании. Заниматься спортом, в общем, все, все, все. Что-то получалось лучше, что-то хуже. Но я, честно говоря, занималась, наверно, всем. И актерское мастерство, скажем там, тоже подтягивалось. Английский язык учила, еще французский как раз за это время подтянула. Так что у меня в песнях теперь присутствует французский. Пробы пока не записывала на английском, но уже визитку делала.

В соцсетях часто делишься рецептами. Не думала выпустить книгу на эту тему?

По правде, нет, потому что я считаю, что нужно делиться тем, что ты лучше всего можешь. Да, я достаточно хорошо готовлю, но я все-таки не профессионал в этом. Я могу делиться любительски в своем блоге подобными моментами. Делать длительные видео сейчас нет возможности, для этого необходимо снимать какую-то студию, или у себя ее оборудовать. В этом вся проблема. Сейчас у меня очень большая занятость в разных проектах, и работаю, практически, без выходных. Съемки в некоторых фильмах параллельно идут. В один день будут две смены: 12 часов в одной картине, 12 часов в другой. Акцент сейчас идет на актерскую деятельность.

Как ведешь домашнее хозяйство в таком графике?

На самоизоляции я абсолютно всем занималась сама, потому что чем еще заниматься. А обычно стараюсь, конечно, заехать в магазин, купить то, чего дома не хватает. Я правда очень люблю готовить. Особенно любимому человеку, семье. Очень приятно, когда папа в какой-то момент сказал, что я очень вкусно готовлю. Вкуснее, чем профессионалы, у которых он пробовал пасту, потому что папа очень пасту любит.

Алина Гросу сыграла сложного персонажа (фото: пресс-служба канала "Украина")

Какие продукты всегда есть в холодильнике Алины Гросу?

У меня всегда стоит молоко, кофе. Должен быть обязательно лимон. В последнее время часто покупаю кефир. Наверно потому, что стараюсь правильно питаться, какой-то ним прием пищи заменяешь. Стараюсь, чтобы всегда были овощи. Мой организм их лучше усваивает, чем остальное.

С возрастом девушки часто задумываются о пластических операциях. Тебе уже сейчас приписывают хирургические вмешательства…

Касательно пластики часто задают вопросы, и у меня появилось еще одно маленькое доказательство, что у меня ее нет. У меня есть младший брат, и такое ощущение, что это копия меня. У него такой же нос, достаточно большие глаза и щечки круглые. В зависимости от ракурса и косметики ты все равно выглядишь абсолютно по-другому. Но мой брат больше на меня похож, чем на моих родителей. Просто копия. Только волосы, цвет светлее, чем, когда я родилась.

Еще одним аргументом в пользу того, что у тебя нет пластики, называли боязнь уколов. Какие еще у тебя фобии имеются?

Очень боюсь пчел, пауков, одиночества, потерять кого-то из близких людей. На самом деле, очень боюсь больниц.

Как борешься с этим?

Ну, как с этим бороться? Если меня ужалит пчела, мне будет больно. Это логично. Если я пойду к психологу на эту тему разговаривать, это ничего не изменит, я все равно буду бояться. Касательно других моментов потерять близких. Абсолютно каждый человек в мире боится остаться один и боится потерять близких людей. Потому что, наверно, сложно быть одному без какой-либо моральной, душевной поддержки. Тяжело не отдавать свою любовь. Поэтому мне кажется, у меня не настолько большие фобии, чтобы идти над ними работать. Тем более со всем можно и самому справиться, если ты можешь себя контролировать и как-то направлять свои мысли.

Какие детские мечты Алины Гросу сбылись сегодня?

Я была, наверно, слишком простым ребенком. Так как ты постоянно находишься в профессии, я не успевала мечтать, что хочу стать суперзнаменитой. Для меня не сама цель была – известность какая-то. Мне хотелось петь. Это мне нравилось. Я хотела, чтобы рядом со мной были мои близкие, семья, все вместе. И это безумно радует. А еще так как я с детства сидела на диетах. Сейчас в моей жизни это правильное питание, тогда были диеты, я хотела просто вкусно поесть. Еще я хотела стать актрисой. И, наверно, это одно из самых больших желаний, так как пела я с детства, а актерство, тогда я еще не знала, буду ли я им заниматься, получится ли у меня. К счастью, вышло. И я рада, что многие мои мечты сбываются.

Многие детские мечты Алины Гросу сбылись (фото: пресс-служба канала "Украина")