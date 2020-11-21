ОАЭ успешно борются с "ковидом": что Украине можно взять на заметку

Лилия Чуб поведала, как живут Эмираты в условиях пандемии коронавируса

В Объединенных Арабских Эмиратах с начала эпидемии COVID-19 власти провели более 15 млн тестов. Казалось бы, что в этом странного? Но интересно то, что в этой стране живет всего около 10 млн людей.

Такой охват тестирования и объясняет успех ОАЭ в борьбе с коронавирусом. По крайней мере, об этом сказала директор клиники семейной медицины в Дубай, украинка Лилия Чуб.

"Изначально тесты стоили около 100 долларов. А сейчас 40 долларов - это совершенно доступная цена для всех, кто живет здесь. Кроме того, людям с какими-либо признаками COVID-19 тесты проводят бесплатно, если есть справка от семейного врача", - сказала специалист в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Также она обратила внимание на то, что в стране функционирует огромное количество центров, где можно провериться.

Чуб добавила, что в Эмиратах на сегодняшний день "почти все открыто, городской транспорт работает, люди ездят на работу".

Кстати, в Абу-Даби медики уже используют китайскую вакцину Sinopharm, которая в сентябре была испытана на более 30 тыс. добровольцах и при этом не показала побочных эффектов.

Лилия Чуб о сдерживании заболевания в ОАЭ

Подчеркнем, что в ОАЭ за год коронавирус "подцепили" около 156 тыс. человек. Но при этом всего 547 из них скончались, а выздоровели - более 147 тыс. жителей страны.

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